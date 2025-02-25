14年來最冷！今年冬天平均17.84度 降雨日數自1951年來第4少

今年冬天感受明顯偏冷，中央氣象署預報中心主任陳怡良今天指出，今年冬天受到13波大陸冷氣團以上等級冷空氣，以及鋒面、南方雲系及華南雲系影響，平均氣溫是2000年以來次冷，若從2011年算起，可說是成為14年以來最冷的冬天；春季展望部分，今年3至5月平均氣溫正常，雨量則正常偏少，但5月梅雨季部分還有很大不確定性。

中央氣象署今天舉辦春季展望記者會，陳怡良先談到冬季回顧，他指出，過去1季（2024年12月至2025年2月）冷空氣南下頻繁，期間共受到13波大陸冷氣團以上等級的冷空氣影響，包含今年冬天感受偏冷，平均氣溫偏低，氣溫偏冷時間長；受到鋒面、南方雲系及華南雲系影響期間，今年冬天整體氣溫偏冷，全台11站平均溫度為偏低類別。

陳怡良表示，今年冬季平均氣溫為2000年以來次冷，僅次于2011年。今年冬天平均氣溫為17.84度，低於氣候值（18.68度）0.84度。今年冬天低於14度日數也是最近9年來最多。

降雨部分，今年冬季（去年12月至今年2月23日）降雨量為190.7毫米，比氣候值260.6毫米來說較少，全台降雨量不及氣候平均值7成；另外，今年冬季降雨天數為25.5天，比氣候平均值的32.6天較少，11個平地站冬季平均降雨日數為1951年以來第4少。

春季展望部分，陳怡良進一步說明，目前赤道太平洋海溫仍呈現西暖冬冷的反聖嬰型態，預測反聖嬰現象持續減弱，春季將回復到正常。根據過去歷史資料分析顯示，反聖嬰隔年的3至5月，有氣溫略偏低的特徵，但不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同，雨量則無明顯變化特徵的訊號。

溫度部分，陳怡良說，結合氣象署及各國數值模式資料研判，今年3、4月氣溫正常，5月正常偏暖，整體來看，今年3至5月的平均氣溫以正常的機率較大，降雨方面，預估3至4月的雨量為正常至偏少，5月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高。

陳怡良提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，冷氣團影響期間應注意保暖；3、4月台灣西部、金門及馬祖易有濃霧出現，需注意行車安全與行程安排。春季仍是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源及節約用水。