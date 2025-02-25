影／高雄眷村名店遭爆湯麵浮果蠅 消費者：恨沒一隻隻挑出來點名

高雄左營眷村知名水餃店，遭網友在社群平台爆料湯麵漂浮5隻果蠅，直呼「免費蛋白質，貼心到不行、也噁到不行」。在地美食名店驚爆食安疑慮，衛生局已派員稽查，要求改善烹飪廚房衛生，店家則強調，會虛心檢討，加強清消。

根據網友Threads發文，用餐地點是高雄眷村水餃店位於鼓山區的分店，說到「免費幫客人添加滿滿的蛋白質，貼心到不行、也噁到不行，望周知 」，語氣無奈又生氣，貼文一出，掀起網友議論。

許多網友驚呼「太多了吧，也不是一、二隻」原PO回覆，估計有30隻以上，只恨沒有一隻一隻挑出來點個名。有網友附和說「早就是這樣了，上次去滿室都是果蠅」、「免費加蛋白質，感人」，還有人調侃店名「確定這不是果蠅家嗎」。

對此，業者回應，為該事件感到非常抱歉，將虛心檢討改進，檢查哪個環節出問題，加強清消。

衛生局人員稽查，業者坦承爆料屬實，應為「果蠅」無誤，並稱每周都請「合格」病媒業者清消，接獲顧客反映已暫停營業，立即執行清消作業。