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影／高雄眷村名店遭爆湯麵浮果蠅 消費者：恨沒一隻隻挑出來點名

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄左營眷村名店爆食安疑慮，網友上網指控湯麵漂浮好幾隻果蠅。圖／取自Threads
高雄左營眷村名店爆食安疑慮，網友上網指控湯麵漂浮好幾隻果蠅。圖／取自Threads

高雄左營眷村知名水餃店，遭網友在社群平台爆料湯麵漂浮5隻果蠅，直呼「免費蛋白質，貼心到不行、也噁到不行」。在地美食名店驚爆食安疑慮，衛生局已派員稽查，要求改善烹飪廚房衛生，店家則強調，會虛心檢討，加強清消。

根據網友Threads發文，用餐地點是高雄眷村水餃店位於鼓山區的分店，說到「免費幫客人添加滿滿的蛋白質，貼心到不行、也噁到不行，望周知 」，語氣無奈又生氣，貼文一出，掀起網友議論。

許多網友驚呼「太多了吧，也不是一、二隻」原PO回覆，估計有30隻以上，只恨沒有一隻一隻挑出來點個名。有網友附和說「早就是這樣了，上次去滿室都是果蠅」、「免費加蛋白質，感人」，還有人調侃店名「確定這不是果蠅家嗎」。

對此，業者回應，為該事件感到非常抱歉，將虛心檢討改進，檢查哪個環節出問題，加強清消。

衛生局人員稽查，業者坦承爆料屬實，應為「果蠅」無誤，並稱每周都請「合格」病媒業者清消，接獲顧客反映已暫停營業，立即執行清消作業。

衛生局表示，稽查發現，店家烹調區有孔洞等病媒防治缺失、冰箱食材未覆蓋、作業區堆放紙箱、員工食品未專區放置等缺失，已依食安法飭令業者限期改善；未改善，將依同法第44條規定處6萬元以上罰鍰。

高雄衛生局稽查左營眷村名店。圖／衛生局提供
高雄衛生局稽查左營眷村名店。圖／衛生局提供
高雄左營眷村名店爆食安疑慮，網友上網指控湯麵漂浮好幾隻果蠅。圖／取自Threads
高雄左營眷村名店爆食安疑慮，網友上網指控湯麵漂浮好幾隻果蠅。圖／取自Threads
高雄衛生局稽查左營眷村名店。圖／衛生局提供
高雄衛生局稽查左營眷村名店。圖／衛生局提供

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