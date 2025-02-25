歷經颱風浩劫…龜山島3月1日開放登島 前100名獲限量版側背包

原本封島休養生息3個月的龜山島，去年因受到颱風侵襲致設施受損，多封了1個月，經過整修後，預計下個月3月1日將對外開放。為迎接重新開放，凡申請3月1日登島的前100名遊客可獲贈印有龜山島圖樣的側背包，開放登島前一天228會有淨攤及植樹活動。

龜山島每年12月1日封島到隔年2月底，一方面是因為東北季風強勁及入冬寒冷，一方面也讓島上的動植物可以休養生息3個月，但是去年10月底康芮颱風侵襲，很多設施遭摧毀，連島上的信仰中心普陀巖也受到重創，無法讓遊客登島，所以提早宣布11月5日封島。

如今新設施整修完成，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（東北角管理處）訂228舉辦「2025龜山島淨灘暨植樹活動」，結合海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊、縣環保局、蘭陽博物館、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會、中華鯨豚協會、社團法人台灣蝙蝠學會及號召「東北角之友」臉書粉絲團網友等，預計600人次參與，同時配合林業署宜蘭分署舉辦「龜山島植樹活動」。

另外為宣傳龜山島旅遊，東北角管理處除結合宜蘭賞鯨協會合作，申請3月1日登龜山島的旅客前100名，可獲贈側背包紀念品，管理處還結合旅行社推出2款遊程，歡迎大家體驗龜山島生態旅遊。