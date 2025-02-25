快訊

放棄拉攏PS5、Switch玩家跳槽Xbox！微軟高層1招改變方向：拚賺更多錢

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

高雄眷村名店遭爆「湯麵浮果蠅」 消費者怒：恨沒一隻隻挑出來點名

高醫設檢體傳送管路 200公尺可23秒快速傳輸到位

中央社／ 高雄25日電

為提升檢驗效率、縮短病人等候時間，高醫設置亞洲首套「超高速檢體自動傳送系統」，長200公尺跨棟氣送管路結合AI大數據分析，讓檢體傳輸23秒到位；跨棟傳輸也大幅減少運送時間。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿表示，為縮短病人苦苦等候檢驗結果，設置亞洲首套「超高速檢體自動傳送系統」，全面優化檢驗流程，並於第25屆NHQA國家醫療品質獎中，再度榮獲「智慧醫院全機構標章」。

高醫今天首度公開長達200公尺的跨棟氣送管路，高醫說明，此系統採單管傳送設計，確保穩定、安全的運輸效能，檢體能夠垂直跨棟直送中央檢驗室，跨棟傳送距離長達200公尺，僅須23秒即可將檢體傳送到位，大幅減少人工運送的風險與時間成本。

此外，系統還可以針對不同臨床需求，設置多元檢體運送管道，包括院內氣送管道與急診檢體點對點傳送，確保檢體運輸的安全性與準確性，進一步降低失誤率。

高醫指出，過去跨棟抽血櫃檯的檢體平均須35分鐘才能送達檢驗室，現在透過條碼辨識技術自動分流，一般血液檢查檢體最快3分鐘即可直送血液檢查區。而生化免疫急作檢體則透過全自動化軌道與AI智慧路徑規劃，選擇最快捷徑送達，醫檢師也可透過「AI檢體監控看板」即時掌握每支檢體的檢驗進度，更快產出報告。

高醫院長王照元表示，高醫院區占地廣，抽血櫃檯分布於多個區域，且每日服務約1300人次，醫學部導入「AI大數據分析系統」，彈性調整2處抽血櫃檯的人力配置，以精準的人力調度有效縮短民眾在尖峰時段的等候時間。

王照元說，針對血糖、化療、高齡、嬰幼兒和輪椅病人有專屬快速檢驗通關服務，抽血號碼牌上也會顯示預估等候時間供參考，民眾也可以透過手機即時查詢排隊狀況。經AI優化後，尖峰時段平均等候時間從6分54秒縮短至4分7秒，縮短幅度達40%，大幅提升就醫體驗滿意度。

高醫檢驗醫學部主任林宜靜表示，高醫持續運用智能科技優化檢驗流程，自2009年首度榮獲SNQ國家品質標章以來，接下來也陸續在2016、2017、2018、2024年5度獲SNQ標章。

高醫指出，高醫在2024年第25屆NHQA國家醫療品質獎，榮獲「智慧醫院全機構標章」，為南台灣唯一再度榮獲智慧醫院全機構標章的醫療機構。未來將持續推動智慧醫院發展，並與產學界攜手開展跨領域的創新研究，打造符合未來醫療趨勢的技術與服務，繼續提升醫療品質。

醫學 高醫

延伸閱讀

中央大學新生女四舍浴室凌晨突起火 疑似管路自燃惹禍

獨／高雄大同醫院管線遭塗白 未塗銷照片曝光！竟非醫用氣體

高雄大同醫院管線遭破壞 高醫工會憤怒：支持檢調偵辦

獨／高雄大同醫院醫用管線標示遭惡搞 「塗白」畫面曝光

相關新聞

14年來最冷！今年冬天平均17.84度 降雨日數自1951年來第4少

今年冬天感受明顯偏冷，中央氣象署預報中心主任陳怡良今天指出，今年冬天受到13波大陸冷氣團以上等級冷空氣，以及鋒面、南方雲...

總是感到很疲憊？ 醫曝「生活3習慣」讓你越來越虛累累

日常生活中的一些不經意的習慣可能會讓你越來越累！中醫師陳櫂瑔指出，有3個常見的壞習慣可能會造成你精神疲憊。一起來看看你中了幾個？

日本人對外國人服務精神正在消失？ 網談出國經驗意外掀日韓歐比較

新冠肺炎疫情之後到日本旅遊人數大增，台灣更是每三人出國一人到日本。但不少人反映，日本服務態度不如之前，與疫情之前差了不少...

228連假高溫上看29度 下周二再有冷空氣「降溫明顯」

今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐日回升，中央氣象署簡任技正伍婉華上午表示，今天清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，苗栗大河低...

家樂福自有品牌紅酒醋 食藥署檢出「漂白劑」超標

衛福部食藥署今公布，連鎖賣場「家樂福」從法國輸入的紅酒醋，被檢出亞硫酸鹽類漂白劑超標，違規產品450公斤全數退運或銷毀，...

歷經颱風浩劫…龜山島3月1日開放登島 前100名獲限量版側背包

原本封島休養生息3個月的龜山島，去年因受到颱風侵襲致設施受損，多封了1個月，經過整修後，預計下個月3月1日將對外開放。為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。