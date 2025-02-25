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日本人對外國人服務精神正在消失？ 網談出國經驗意外掀日韓歐比較

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
日本京都清水寺遊客非常多。記者陳智華／攝影
日本京都清水寺遊客非常多。記者陳智華／攝影

新冠肺炎疫情之後到日本旅遊人數大增，台灣更是每三人出國一人到日本。但不少人反映，日本服務態度不如之前，與疫情之前差了不少。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專針對日本人對外國人服務精神的主題發文，詢問日本人對外國人的服務精神是否正在失去，網友回覆相當熱烈。不少人談到去南韓、歐洲與日本旅遊經驗，甚至想到台灣人的熱情，但也指出少部分台灣人到日本旅遊出格行為，也應該自我反省。

林氏璧指出，他錄影時遇到一位也很愛去日本玩的來賓，談到在日本詢問售票員買票的負面經驗，向他抱怨日本服務人員態度非常輕佻沒禮貌，已非個案。最近去日本好幾次，郊區且中年以上服務人員態度比較好，但都會區年輕服務人員相對沒耐性，沒有日本人的好禮貌文化，不知道是不是觀光客實在太多了，讓他們失去原有服務精神，已想要轉去歐洲度假了。

林氏璧說：「經歷了我在韓國遇到的，我覺得日本怎樣都不會更慘，難道日本服務也變差了嗎？」他問網友有沒有類似的經驗。

網友在臉書留言反應熱烈，部分網友指出，可能是這幾年到日本旅客太多了，不少地方甚至出現觀光公害，服務人員太忙，確實很不耐煩，態度不是很好。但不少網友指出，轉到日本二、三線城市去玩，很多都是中年以上服務人員，仍然相當親切。

有網友發現歐洲在疫情之後相關人員服務態度變好了，但也有人談到去歐洲時被搶等負面經驗，到日本旅遊相當安全，反倒可以放鬆。

對於到南韓旅遊經驗，有網友留言指出，南韓服務人員態度真的不能跟日本比；但也有人說，到南韓旅遊碰到相關服務人員態度還可以。民眾談到此時覺得還是台灣好，台灣人比較很親切，甚至有民眾說，少數台灣人到日本旅遊有出格行為，會造成服務人員困擾，破壞台灣人名聲，我們也要反省。

日本京都清水寺觀光客相當多，不少國際旅客。記者陳智華／攝影
日本京都清水寺觀光客相當多，不少國際旅客。記者陳智華／攝影
日本京都清水寺附近的清水阪、二年阪及三年阪，人潮眾多。記者陳智華／攝影
日本京都清水寺附近的清水阪、二年阪及三年阪，人潮眾多。記者陳智華／攝影

出國旅遊 南韓 台灣人 外國人 日本 服務態度 林氏璧

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