漲破10億！北捷電費、人事費「雙漲」 衝擊票價

電價漲北捷喊苦又得配合政府員工薪資調漲，今年北捷將首度虧損。北捷預估，今年電費恐與2024年相比，增加3.95億元、人事費用也增6.58億元，因此新增開發捷運站內商業空間，積極轉型廣告數位化，增加公司收入。

北捷試算三年營運成本，在2023至2025年電費分別為23.84億元、28.17億元、29.10億元。2023至2025年用人費用分別為71.53億元、76.89億元、81.29億元。

北捷表示，台電近年持續調漲電費，與2021年相較累計漲幅已達75%，2025年預估電費32.12億元，超出預算3.02億元，預估較2024年增加3.95億元。

北捷說，薪資也連年調漲，與2021年相較累計漲幅11%，2025年預估用人費用83.47億元，超出預算2.18億元，預估較2024年增加6.58億元。

北捷強調，將持續新增開發捷運站內商業空間，並積極轉型廣告數位化，以提升商業價值，增加公司收入。透過積極開源節流，仍將努力達成本年度的盈餘目標。

據了解，北捷近年也積極拓展業外收入，包含議會中沸沸揚揚的成立遊憩事業子公司管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等之外，也在士林站、劍潭站、劍南站施作TOD案，預估劍南路站多目標大樓動工啟用能挹注北捷每年約2億元業外收入，不外乎希望副業收入提高，就能少漲票價。