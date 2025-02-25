南市累計3例新冠併發重症個案 重症患者幾乎都未接種疫苗
最近國內外新冠疫情持續流行，南市累計3例新冠併發重症個案，重症患者中高達97%尚未接種疫苗。隨著228連假將至，南來北往的人潮增加，易造成呼吸道疾病傳播，衛生局提醒，目前國內流行變異株以XEC為主，接種新冠JN.1疫苗才能有效降低感染風險，並可預防重症住院的保護效益達50-60%。
衛生局表示，南市各區衛生所及合約醫療院所都持續提供疫苗接種服務，特別提醒高風險族群包括65歲以上長者、慢性病患者及滿6個月以上嬰幼兒應盡快完成接種，以大幅降低感染風險，減少疾病對健康的威脅。符合條件且尚未接種民眾，可至合約醫療院所或透過「台南打疫苗」平台預約（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）。
衛生局局長李翠鳳也提醒，近期呼吸道傳染病疫情仍處高峰期，新冠病毒株持續變異，最有效的自我保護方式是接種疫苗，以降低重症發生風險，同時也能保護身邊親友。民眾應保持良好的個人衛生習慣，若出現疑似症狀應盡速就醫，避免延誤治療；進出人潮密集場所時務必佩戴口罩，以降低疾病傳播風險。
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