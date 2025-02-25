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總是感到很疲憊？ 醫曝「生活3習慣」讓你越來越虛累累

聯合新聞網／ 綜合報導
許多上班族會藉由咖啡提神，中醫師認為，咖啡喝多了只會讓人更疲憊。示意圖／ingimage
許多上班族會藉由咖啡提神，中醫師認為，咖啡喝多了只會讓人更疲憊。示意圖／ingimage

日常生活中的一些不經意的習慣可能會讓你越來越累！中醫師陳櫂瑔指出，有3個常見的壞習慣可能會造成你精神疲憊。一起來看看你中了幾個？

1.賴床太久其實會讓你更累！

很多人認為隔天多補點睡眠就能補回體力，其實相反，睡太久會影響氣血運行，讓你感覺更疲憊。解決方法是早上醒來後，先站起來活動十分鐘，讓身體慢慢恢復。

2.喝太多咖啡也會讓你「假裝有精神」！

咖啡能提神，但實際上只是興奮交感神經，而非真正補充你的氣血，這樣反而會使你更容易疲憊並且產生依賴。可以嘗試改喝枸杞紅棗茶或黃耆茶，以補氣養血，徹底恢復精神。

3.吃太多生冷食物也會讓你越來越疲憊！

許多人喜歡冰飲料和沙拉，但中醫提醒，脾胃是人體的「發電機」，脾胃虛會導致氣血不足。建議少吃冰的食物，常喝溫熱的薑棗茶以養脾暖胃。

陳櫂瑔醫師表示，人體要氣血充足才有精神，如果想改善「總是累」的狀況，與其拚命補眠、喝咖啡，不如從調整日常習慣著手會更有效果。

上班族 中醫 咖啡

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