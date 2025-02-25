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228連假出遊好天氣 疏運公共運輸90條國道客運路線優惠票價上路

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義後火車站交通轉運中心進駐8家國道及地方客運。記者魯永明／攝影
嘉義後火車站交通轉運中心進駐8家國道及地方客運。記者魯永明／攝影

氣象預報228連假天氣回暖，好天氣出遊好日子，春天花開，預期將有大量人潮車潮上路，公路局為鼓勵民眾連假搭乘公共運輸，紓解國道與地方交通壅塞，後天27日起至3月2日止計4天，提供90條國道客運路線享平日優惠或85折票價

嘉義區監理所說，公路局228連假實施「國道客運」票價優惠，以及公共運輸轉乘優惠，提供90條國道客運路線享平日優惠或85折票價；轉乘在地客運優惠部分，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，10小時內轉乘在地客運，享基本里程 (或一段票)免費優惠，轉乘指定幸福巴士免費，減少使用私人運具，促進交通更為順暢。

東部加碼優惠措施，自28日起至3月2日止計3天，可擇一使用：在地租賃優惠部分，往東部去程，持東部國道客運票證享指定業者租車優惠；由東部回程，持國道客運來回票及租車單，可享車票折扣（汽車折200元、機車10元）。4人同行1人免費，持東部台灣好行套票或合法旅宿業住宿證明，享北宜、北花來回票4人同行1人免費，回程總票價再抵退200元。

嘉義後火車站交通轉運中心有前後2棟大樓，國光客運經營逾10年，前棟公路客運有嘉義客運、BRT、市區公車及幸福巴士進駐，後棟原有國光、統聯、阿羅哈、和欣、日統、台中、員林7家往返台北、台中的中長途客運進駐，現在只剩國光、統聯、和欣國道客運，以及省道員工客運。

嘉義區監理所提醒民眾出遊前，可利用公路局「iBus公路客運」APP查詢客運及市區公車路線乘車訊息，方便掌握行程。開車民眾可利用「幸福公路APP」，結合國道、省道即時交通資訊及地圖顯示，以及國道替代路徑資訊，避開壅塞路段行駛替代路徑，APP還提供沿路主動提醒路況資訊。

嘉義後火車站交通轉運中心進駐8家國道及地方客運。記者魯永明／攝影
嘉義後火車站交通轉運中心進駐8家國道及地方客運。記者魯永明／攝影

國道客運 大眾運輸 票價 連假

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