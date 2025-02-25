北捷常客優惠縮水了！學者：不應守低票價、推需求導向多元月票

北捷周六起「常客優惠」7至9折將縮為85至95折，通勤族負擔增恐有人轉騎機車。學者認為，因應成本還是得回歸使用者付費，不用死守低票價，應以「需求導向」推「多元月票」，如比北北基桃1200更便宜的雙北或北市月票，更多人搭提高收益。

議員詹為元也認為，目前行政院的1200月票，其實對台北市民誘因沒有特別高，應研擬「多元月票」更符合市民交通需求。

北捷因電費、員工薪資等成本高漲，3月1日起，將調整現有常客優惠，最低從7折減為85折，對通勤、搭捷運需求大的常客來說，等同優惠縮水，變相漲票價。消基會董事暨交通委員會召集人李克聰認為，北捷因成本高漲，還是得回歸「使用者付費」，針對運價、票價做合理調整，不用死守這麼便宜的捷運票價，不過票價合理調整後，需根據「需求導向」規畫更多元交通月票，讓搭得多的相對便宜，才是大眾運輸良性發展。

北市交通局公運處綜規科長劉國著表示，目前月票以北北基桃地區為例，基隆市有發行只用於基隆市公車、台鐵百福到暖暖間的288月票，若民眾需要跨境到台北時，目前可以考慮買基北北桃通用的1200月票比較划算。

李克聰認為，當初中央規畫北北基桃1200交通月票時，當時就有人提出範圍不應這麼廣，應由通勤族自己選起訖點，所以目前的北北基桃1200政策，很多人用不到1200元不買，但又有些人補貼太多，所以他當初希望是應推「需求導向」的交通月票，讓使用者可以自己選起迄點、依照區域讓票價相對便宜的多元月票。

李認為，接下來公共運輸勢必面臨電價漲等成本，所以公共運輸要更良性發展，因應成本增加應該要回歸「需求導向」，而不是大區域的統一票價，尤其現在大家談智慧運輸，就是以需求為導向。以這次北捷縮水常客優惠，應在調整之前，有一個符合需求者的月票模式，如雙北或北市區內的通勤月票，根據不同區域、運具需求，規畫更合理月票價格。

議員詹為元也認為，市府推動「多元月票」是一定要研擬的方向，因對台北市民比較有誘因，甚至今年北捷還有一個隱憂，就是北捷閘門會換新制，信用卡也可以綁手機直接感應，將衝擊悠遊卡獲利、北捷分潤也會減少，所以因應接下來的成本高漲及獲利衝擊，北捷也應該要守住使用悠遊卡的通勤乘客。

對於學者提出的需求導向多元月票建議，交通局科長劉國著表示，個案加價級距較大，和政策推動背景有關，因最早的跨運具月票是適用於雙北捷運公車的1280，之後配合行政院政策改推基北北桃1200，並增台鐵、桃捷、短途國道客運，已較1280優惠，因此當時就沒有再往低價推出新的票種。

劉表示，單純搭公車的使用者，目前有公路局推出的常客優惠、單純搭捷運的目前有捷運公司推出的常客優惠，這些常客優惠都在搭乘第11次以上可享受到，所以目前單一運具的通勤使用者都有提供相當的優惠方案。