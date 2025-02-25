快訊

Gogoro首度喊出3年後獲利 姜家煒的信心從何而來？

114學測五標曝！數Ａ好難「四標都降一級分」 社會滿級分人數少逾500人

南韓高速公路橋梁坍塌畫面曝光 韓媒：疑8人遭活埋

聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞不雅片瘋傳！女子脫內褲露下體超狂 地點及驚人身份曝光

香港01／ 撰文：布萊恩
網絡瘋傳1段影片，見到某麥當勞（McDonald's）分店內，有長髮性感女生當眾脫下內褲，展示私密處供他人拍攝。（影片截圖）
網絡瘋傳1段影片，見到某麥當勞（McDonald's）分店內，有長髮性感女生當眾脫下內褲，展示私密處供他人拍攝。（影片截圖）

公眾地方不應作出露體等不雅行為！社交網絡瘋傳1段影片，見到某麥當勞（McDonald's）分店內，有長髮性感女生當眾脫下內褲，展示私密處供他人拍攝，其間 女生下體露出，畫面令人咋舌。

影片引起網友嘩然，有人批評女生行為離譜、有傷風化，「她的父母親如果看到會作何感想？」、「真不衛生」。也有人認出相關女生的驚人身份，直指「很多這種類似的短影片」。另從畫面背景顯示店舖名稱估計，影片拍攝地點相信是在台灣。

長髮性感女麥當勞脫內褲露下體

多個Facebook群組在2月22日（星期六）起流傳1段14秒影片，見到某麥當勞分店內，有長髮性感女生正在拍攝不雅影像。

影片中，1名紅色長髮女生穿着白色露腰小背心、超短裙站在麥當勞店內，其前方有另1名女生厪拿着手機拍攝，性感女在麥當勞角落的長枱旁擺好姿勢。現場傳出以普通話說「3、2、1」後，長髮女看了看四周沒人走近，便把手伸進裙內即場脫下黑色內褲，然後拿在手中於鏡頭前展示。

由於長髮女脫內褲動作大，加上超短裙未能遮蓋臀部位置，過程中下體露出，畫面相當震撼。

網友批離譜：有傷風化

網友看過影片嘩然，有人批評女生行為離譜、有傷風化，「她的父母親如果看到會作何感想？」、「真不衛生」。亦有人笑言，「交易原味商品」、「這是什麼任務吧⋯⋯」、「麥當當有賣海鮮鮑魚漢堡？」。不過有人關注網上影片的拍攝角度，指畫面搖晃得太嚴重，笑稱「人家都沒在害羞了，攝影師在怕啥，鏡頭為何一直亂晃，下次別這樣，請重拍」。

疑成人網站女模

有網友更認出片中長髮性感女的驚人身份，疑是成人網站OnlyFans知名女模，直指「她很紅」、「很多這種類似的短影片」。

延伸閱讀：

港鐵活春宮10秒片瘋傳！東鐵頭等女子為男口交　網友認出女子真身

全裸港女馬路暴走影片瘋傳！怒摑男友咆哮：報警拉我啊　後續更狂

文章授權轉載自《香港01》

內褲 女生 影片 普通話 麥當勞

相關新聞

白天回暖上看20度 明水氣增「這些地方」下雨機率高

強烈大陸冷氣團今天減弱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今白天各地明顯回溫，高溫普遍上看20度，北部、東半部雲量稍多，...

總是感到很疲憊？ 醫曝「生活3習慣」讓你越來越虛累累

日常生活中的一些不經意的習慣可能會讓你越來越累！中醫師陳櫂瑔指出，有3個常見的壞習慣可能會造成你精神疲憊。一起來看看你中了幾個？

北捷常客優惠縮水了！學者：不應守低票價、推需求導向多元月票

北捷周六起「常客優惠」7至9折將縮為85至95折，通勤族負擔增恐有人轉騎機車。學者認為，因應成本還是得回歸使用者付費，不...

麥當勞不雅片瘋傳！女子脫內褲露下體超狂 地點及驚人身份曝光

公眾地方不應作出露體等不雅行為！社交網絡瘋傳1段影片，見到某麥當勞（McDonald's）分店內，有長髮性感女生當眾脫下內褲，展示私密處供他人拍攝，其間 女生下體露出，畫面令人咋舌。

白天回暖 吳德榮：228連假逾30度下周二再急凍

白天要回暖了，228連假更暖如夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

228連假出遊好天氣 疏運公共運輸90條國道客運路線優惠票價上路

氣象預報228連假天氣回暖，好天氣出遊好日子，春天花開，預期將有大量人潮車潮上路，公路局為鼓勵民眾連假搭乘公共運輸，紓解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。