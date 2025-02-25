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白天回暖上看20度 明水氣增「這些地方」下雨機率高

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明天華南雲系東移帶來水氣，中北部、東半部轉多雲或陰天，有零星短暫雨機會，山區較明顯。本報資料照片
明天華南雲系東移帶來水氣，中北部、東半部轉多雲或陰天，有零星短暫雨機會，山區較明顯。本報資料照片

強烈大陸冷氣團今天減弱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今白天各地明顯回溫，高溫普遍上看20度，北部、東半部雲量稍多，多雲或陰天，東北角至東半部仍有零星短暫雨機會，局部地區回溫較不明顯。中南部多雲到晴，高溫可達22-23度，日夜溫差大。

歐宗學說，明天持續受高壓迴流東風環境影響，華南雲系東移帶來水氣，預估中北部、東半部轉為多雲或陰天，並且有零星短暫雨機會，山區較明顯。南部仍以多雲天氣為主，影響相對輕微。氣溫持續回升，由於雲量今晚開始增多，輻射冷卻減弱，晨間低溫可望緩和，白天高溫受限偏多雲量，大致與今天相似，僅稍高1度。

周四大氣環境相似，歐宗學指出，風向為偏東至東南風，仍有華南雲系東移影響，強度減弱許多，西半部多雲轉晴，東半部以多雲為主，山區附近才有零星短暫雨機會。南來暖空氣增加起霧機會，西半部早晚有低雲或霧生成機會，離島受影響更明顯，往來之間要留意航班訊息。

周五起228連假，歐宗學指出，環境風向由東南風逐漸轉為偏南風，水氣偏少，西半部維持晴到多雲，早晚容易起霧；東半部以多雲為主，宜蘭仍有陽光露臉機會，花東雲量更多，有局部短暫雨。由於南風相當明顯，預估大幅度轉暖，白天高溫普遍24度以上，中南部或內陸更高，可達26-28度，低溫大致15-18度，日夜溫差大。

低溫 雨量 高溫

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