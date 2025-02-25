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白天回暖 吳德榮：228連假逾30度下周二再急凍

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今白天回暖，228連假恐暖如夏。本報系資料照片
今白天回暖，228連假恐暖如夏。本報系資料照片

白天要回暖了，228連假更暖如夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3417-2025-02-24-21-39-25）指出，此波冷空氣昨(24)日下午16時30分，台北測站首度降至12.4度，已觸及「強烈大陸冷氣團」標準。今(25日)晨截至上午6時13分本島縣市平地的最低氣溫為：苗栗(三灣鄉)9.6度，彰化(鹿港鎮)10.1度；各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

吳德榮指出，今白天起冷空氣逐漸減弱，天氣好轉，各地轉為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率。白天北舒適南微熱，各地早晚仍偏冷。各地區氣溫為：北部11至22度、中部10至25度、南部12至27度及東部11至24度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日有中層水氣通過，中部以北雲量稍增，局部山區偶有零星飄小雨的機率，很不明顯；其他各地多雲時晴。周四中層水氣東移，雲量逐漸減少，天氣穩定。明、後兩天都是北舒適南微熱、早晚涼，易起霧的天氣。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周五(28日)起至下周一(3日)本島各地區最高氣溫皆升至30度以上，各地白天暖如夏，易起霧。周五至下周一白天晴朗穩定，下周一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，有對流發生的機率。下周二(4日)鋒面通過，伴隨降雨，冷空氣南下，氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化。

低溫 吳德榮 氣溫

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