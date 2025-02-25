燦爛時光書店 4月熄燈

燦爛時光這家位於新北中和南勢角的小書店，十年來堅持只借不賣，成為東南亞新住民與移工的心靈櫥窗。創辦人張正說，經過多年倡議，台灣各大圖書館已有東南亞書籍，書店使命已完成，將在四月熄燈，未來每周日下午，會在台北車站大廳擺攤免費借書。

小小書店串起許多生命影響生命的故事，一名曾在台灣工作的印尼看護，深受書店感動，返鄉後開設一家書店，並邀請燦爛時光團隊參加開幕典禮。令人驚喜的是，這家書店就設在她家客廳，成為當地孩子們閱讀與學習的場所。

創辦人張正、廖雲章夫婦是國內關注東南亞議題的先鋒，開設書店是希望能為東南亞移工創造一個能擁抱自己文化的空間，讓他們在異鄉找到情感的慰藉與自由。曾有一名印尼看護說「閱讀讓我自由」，這句話讓他深受感動，也堅定他守好這家書店的決心。

廖雲章談到，書店陳設、設計充滿東南亞文化元素，牆上的潑水節圖畫，是因為當年是在潑水節開幕，大象噴水噴出東南亞各國的國旗，象徵著書店向東南亞文化致敬。書店二樓設有一處演講空間，每年舉辦約三百場演講，內容涵蓋東南亞文化、語言學習，還有古埃及等主題。

曾在燦爛時光工作的Leo說，書店熄燈，或許是這個空間的終點，但像是打在空中的信號彈，燦爛時光所點燃的文化交流火焰，仍將持續燃燒。