觀察站／公信力玩壞 神仙也難救

四接環評專案小組初審歷經六年、八次審查，爭議不斷，先是程序正義問題，之後爆出環委變更會議室黑箱作業，還被監察院要求檢討；如今環評大會召開在即，環境部又開抽籤發言惡例，遭抗議後，部長彭啓明端出首次網路表達機制，環境部屢次「因案設事」，顯然就是要強度關山。

四接從一點○方案到三點○版，環評專案小組初審也歷經環保署升格成環境部，過去環保署稱，絕對尊重民眾的意見，強調環評會議是秉持「我不同意你的意見，但是我誓死捍衛你講話的權利」的精神，升格為環境部，部長彭啓明更多次表示，環評會議在各政府單位中，最為透明、最具公民參與性，面對四接環評案，也強調會以最高標準審查自己、中立對待，更言明「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」。

但如今環評大會召開在即，環境部竟開首例採抽籤制且限制發言人數上限廿人，壓縮公民參與發言權利及空間，彭啓明雖稱是為讓正反意見都能充分表達，但過去幾次四接環評專案小組初審，不乏有超過廿個人現場發言情況，但也不見環境部阻擋，為何這次才限縮？

環境部若真的覺得發言人數太多，先前曾有過六十多個，甚至上百個民眾登記發言時，就應該推出網路表單，何須硬是拖到環評大會，審查四接案時才推出？

過去那個「誓死捍衛講話權利」、「最透明、最具公民參與」的環境部及環評會議，面對四接卻不斷打臉自己，彭啓明還提倡「公民咖啡館」以傾聽民眾意見，結果現在卻限制公民發言，還想替自己戴上體恤民眾的「帽子」。

環境部「因案設事」的目的，顯然就是要強度關山，環評大會難怪老是被質疑只是個「過場」；環境部日前啟動環評總體檢，但自己玩壞的公信力，恐怕神仙也難救。