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四接環評／環團不樂觀：有輾壓通過的心理準備

聯合報／ 記者邱瑞杰林海／連線報導

「已有輾壓通過的心理準備」，守護外木山行動小組召集人王醒之，和台電副總經理鄭慶鴻昨在廣播節目同台交鋒，王醒之對環評大會結果非常不樂觀；鄭則說，北北基的供電不能等的，希望四接早日通過審議。基隆市長謝國樑昨表態，會親自出席環評大會。

謝國樑說，考量時間限制，他會著重「安全」面向發言，不管興建或未來營運，絕不可讓民眾遭到風險，安全是基隆市民最關心的事。

台電規畫協和電廠除役後，油轉氣，並選定基隆港嘴外填海造地，興建第四接收天然氣碼頭。四接開發案經環評初審數度卡關，今年一月十七日召開第六次初審會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」併陳送環評大會討論。

王醒之、鄭慶鴻昨一同接受廣播主持人黃光芹訪問，鄭慶鴻說，協和改建確實有必要，計畫推動七年多，各種電廠、供氣替代方案，台電都有提出完整環評報告。生態上一直希望做到迴避、縮小、減輕、補償，事實上也做到了。有關安全疑慮，從國際到國內所有規定，台電也都符合。

鄭慶鴻表示，開發單位有責任完整回答所有問題，所以專六審的意見已統統回復了，王醒之當天提出的一○五頁資料，台電每一頁都讀了。台電回覆委員的報告共一七八頁，希望完整的回答後，能夠在環評大會經過完整的審議，而且能夠順利通過，因為北北基的供電不能等。

王醒之則對環評大會結果非常不樂觀，他說，環評委員共廿一個人，只要十一個人就可以開會，明天官派七席會全部出席，他對這場環評會，已有輾壓通過的最壞心理準備。但他仍希望能比照國光石化案，就不同爭議主題分批召開會議，詳細討論後，最終撤案。

王醒之說，環評會過了之後，戰場就會轉移到地方，再回過頭來看基隆市政府，在未來的過程中，能代表基隆人再往前繼續做些什麼。王也感嘆，台電其實是決策的末端，某種程度就是要服膺上面做了決定，就要完全服務上面的決策。

台電 王醒之 環評

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