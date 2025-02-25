四接明環評大會 環團批設防火牆

四接環評大會明天登場，出席發言民眾採抽籤制、上限廿人，多個環團昨在環境部門口痛批開環評惡例，環境部一手啟動環評總體檢，貌似要回應社會批評，另一手卻搭建「環評防火牆」，壓縮公民參與空間；環境部長彭啓明否認限縮民眾發言，稱將首次推出網路機制，給民眾多元發聲管道。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，環境部會議空間可容納遠超過廿位民眾參與，四接前次環評初審會議有近六十位民眾入場發言，卻在關鍵的環評大會，參與權大幅縮水，只能採抽籤制且上限廿人，恐讓意見無法多元呈現。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，針對已實施卅年的環評制度，環境部一手啟動環評總體檢，貌似要回應社會批評、優化審查程序、調整環評制度，另一手卻搭建「環評防火牆」，縮限公民參與人數，更首開惡例用抽籤壓縮公民參與空間，讓環評大會變成「縮水環評」、「過水環評」，此舉根本預告，環評總體健、甚至是未來環評法修法方向，將更以經濟部的意志、往開發主義靠攏。

王醒之指出，要避免疲勞審查，不該粗暴限縮環評的民眾參與權，而是針對不同爭議主題，分批召開會議深入探討釐清；四接環評案應退回專案小組，並且針對替代方案、安全議題、港埠營運、海洋主題、景觀衝擊等五大議題分批開會釐清。

環境部長彭啓明說，絕對不是限縮民眾發言，考量時空、環境、場地限制，不可能讓幾百人全都參加環評大會，會議要依照規定、合乎法規進行，過去民眾只能去現場表達意見，這次將首次推出網路機制，給民眾多元發聲管道，若成效良好，未來將持續下去。

彭啓明說，台灣是法治國家，閉門會議有其進行的方式，也就是只有媒體、開發單位、主管機關可以在閉門會議中，其他人包含他都不能進入，環評審查過程可以透過網路全程直播，但閉門會議還是需要留給環委進行專業討論及決議的空間，盼周三環評大會可以順利進行，「制度就是制度，往前走就對了」。