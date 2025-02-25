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學童肥胖率居高不下 營養師揭：肥胖原因不只是貪吃

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市校園力拚甩肉，各校也紛紛推出創新菜單，增強孩子身體素質。本報資料照片
桃園市校園力拚甩肉，各校也紛紛推出創新菜單，增強孩子身體素質。本報資料照片

現代兒童肥胖成因複雜，營養師直言不能簡單歸咎於孩子貪吃，除遺傳因素，當代精緻化飲食和運動量不足也是原因。桃市各校力拚甩肉，除有學校推出創新菜單，也有學校設計生活作息記錄表，甚至安排專業教練指導正確運動方式，全方位增強孩子身體素質。

統計顯示，全台每3至4名學生就有1人過重。中山國小營養師賴世芬指出，許多家長誤認為少吃就等於健康，但其實許多小朋友是營養不均衡，「有些學生早餐固定吃炸雞排配珍奶，更有人乾脆不吃，這都不是健康的表現。」

賴世芬表示，兒童與青少年肥胖的主因是長期攝取高熱量飲食及日常活動量不足，導致熱量供需失衡。為此她致力改革學校營養午餐，每天到校第一件事就是巡視廚房，關注孩子們的用餐狀況。

她特別注重高鈣食物，增加豆製品和特製豆奶，更巧妙地在菜色中融入燕麥、芋頭、地瓜等全穀雜糧。學校每月還會舉辦特餐日，推出義大利麵、米干等特色餐點，讓學生們體會健康飲食也能很美味。

在桃市府推出的「肉肉桃走中」計畫裡，以平南國中完成任務的學生最多，該校參加競賽組的27人有7人成功減重。

平南國中校長蘇彥瑜說，學校作為健康體位促進學校之一，特別聘請國民運動中心教練授課，提供健康體位相關知識並指導運動課程；學校不僅在體育課推動超慢跑運動，寒假作業也要求紀錄Tabata（間歇訓練）運動歷程，學生繳交作業後，學校將進行評選，優秀者可獲得獎勵，鼓勵學生持續維持健康習慣。

體育局長許彥輝表示，要養成固定的運動習慣及建立健康飲食觀念不是口號，學齡期間的孩童大多時間都在校園生活，在家庭教育中，家長對於孩子的觀念培養更具關鍵力量，減肥目標需要透過家庭與學校2大社會系統支持，才能相輔相成加乘效益。

健康飲食 運動

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