首次開出威力彩就是20億 投注站一陣錯愕後嗨翻：現在很忙！

威力彩頭獎幸運得主今晚誕生，位於新北市樹林區中山路一段的「金發野彩券行」傳捷報，開出20.07億元頭獎，不少新北人今晚紛紛打趣「該不會是你中頭彩吧？」投注站業者得知開出大獎，第一時間態度錯愕，後續電話被打爆一直忙線，再度接起電話時，手邊同時忙著招呼客人，店內熱鬧滾滾。

20.07億元是威力彩史上第六高單注頭獎獎金，開出頭獎的「金發野彩券行」之前尚未有開出頭獎紀錄，沒想到第一次中開出頭獎，就是20億的超高金額，話題十足。

今晚業者接到記者求證電話，第一時間態度錯愕，先是表示沒接到消息，後續電話被打爆一直忙線中，再接起電話時，業者用雀躍的語氣說，「現在很忙無法受訪」。

據台灣彩券網資料顯示，這是該店2013年設立以來第一次中頭獎，這次喜訊，預料對店家生意是助力，不少民眾今晚登門道賀，也有不少人想買彩券試手氣。

威力彩獎號第1區為：07、15、16、23、24、35；第2區為：02。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。