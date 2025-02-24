兩岸觀光 觀光署：應先由小兩會達成共識

部分旅遊業者不看好今年會相互開放兩岸觀光，交通部觀光署長周永暉今天表示，應先由小兩會就兩岸旅遊秩序達成共識，未來才能細水長流。

中華民國旅行業品質保障協會舉行記者會，公布第2季團費參考價格，品保協會監事會主席黃文卿說，兩岸認知差異太大，很難溝通，對岸想透過民間團體直接開放，台灣希望透過「小兩會」（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會），今年還是不看好兩岸互相開放旅遊。

黃文卿表示，業者希望先解除台灣到對岸旅遊的禁團令，才有未來談判可能性。

周永暉告訴中央社記者，兩岸觀光過去出現一些待改善現象，如業者積欠團費、消費者權益未獲保障等糾紛，應由小兩會先談一談，未來才能細水長流。