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德國大選之後的難題：美歐關係轉變、極右AfD成為第二大黨

新光保全2024創合併營收新高 AI技術加持拼全方位服務

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全吳昕東董事長（中）、洪國超總經理（右二）、黃春明執行副總（左二）暨事業群長官合照。圖／新光保全提供
新光保全吳昕東董事長（中）、洪國超總經理（右二）、黃春明執行副總（左二）暨事業群長官合照。圖／新光保全提供

SKS新光保全春酒近日盛大舉辦，除了慰勉同仁過去整年的辛勞，更慶賀2024年新光保全再創合併營收新高，在智慧城市領域繳出亮眼成績單，透過AI技術與數位管理的深度應用，公司不僅提升了城市安全管理的效率，還在服務創新上取得突破。

新光保全董事長吳昕東感謝全體同仁們的支持與努力，更期勉團隊努力跟上AI的浪潮，持續進步；總經理洪國超指出，公司在吳昕東董事長帶領下，持續導入AI應用，優化客戶體驗，有效提升內部管理效率。新光保全2024年營收成長1.75%，應證「雙軸轉型」策略發威。保全產業不僅在轉型中變得更加多元，還榮獲了「永續報告書服務業第1類金級獎」，並透過AI技術導入、數位化管理與流程優化，獲得「數位轉型鼎革獎」的肯定，成為唯一獲此殊榮的服務業老字號企業。

展望2025年，新光保全以「TRUST」為核心，誓師再創佳績。T（team）為群策群力、人資變革；R（responsibility）為定責當責、盡責究責；U（user）是以用戶為中心、優化體驗；S（software）即為軟體定義、客製服務；T（tenacity）則是發揮韌性、追求卓越，攜手全體同仁為客戶創造更加安全、安心的環境。

新光保全強調，永續發展的腳步穩健而堅定，每年皆會回顧並調整策略的過程，始終以贏得客戶長期信任為首要目標，企業的力量不僅要體現在商業的良性競爭中，更應當時刻關注社會需求，為社會責任與企業使命等重要趨勢與面向。新光保全也預告，3月中旬「智慧城市展」將展出包括AI火災預防、智慧巡檢機器人以及整合電氣、空調、消防、給排水與弱電設施的BIM平台等多項解決方案。

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