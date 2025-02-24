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小號音樂家克里斯伯堤 展現爵士流行跨界魅力

中央社／ 台北24日電

葛萊美獎得主、跨界小號演奏家克里斯．伯堤將於5月訪台，他的音樂被形容是「從小號裡吹出羽毛般的浪漫」，演奏樂風橫跨爵士、流行甚至古典，成為當今少見融合爵士與流行的跨界音樂家。

克里斯．伯堤（Chris Botti）外型英挺加上小號技巧純熟，曾被「PEOPLE」時人雜誌評選為全球最美麗前50名人士，他曾長年在紐約與洛杉磯之間奔波，為流行巨星史汀（Sting）、安德烈．波伽利（AndreaBocelli）等專輯擔任小號演奏。2013年專輯「Impressions」榮獲葛萊美最佳流行演奏專輯獎。

伯堤曾表示，他的現場表演與錄音專輯是兩回事，「現場演出時我很狂放，希望樂迷可以瞬間感染到我的音樂，進而享受；但是專輯就不同，專輯風格大多沉靜，希望樂迷們慢慢品味樂音餘味。」

伯堤自幼受鋼琴家母親的薰陶，9歲開始學習小號，12歲時深受爵士大師邁爾士．戴維斯（MilesDavis）影響，決心投身音樂之路。他在高中時期便嶄露頭角，後進入印第安納大學音樂學院深造，師承多名爵士與小號名家，為未來音樂生涯奠定堅實基礎。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，伯堤對音樂的執著與熱愛更反映在他的生活態度上。他曾在訪談中表示：「我不需要豪宅、跑車這些身外之物，因為音樂就是我的家。」平均1年巡演高達數百場，足跡踏遍世界，演奏幾乎占據他所有的時間，但他坦言並不後悔，也會繼續勇往直前，獻給樂迷最好的音樂。

伯堤曾多次訪台，2023年初曾來台連演5場，橫跨北中南高；2024年訪台演出2場爆滿，今年他將於5月30日在台北國家音樂廳，5月31日在台南文化中心演出。

鋼琴 音樂

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