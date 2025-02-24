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強烈冷氣團發威！低溫跌破10度 周三水氣增228連假天氣曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸冷氣團今意外變成強烈大陸冷氣團，，且愈晚愈冷，竹苗、金門局部低溫下探10度，明天白天溫度才會逐步回暖。聯合報系資料照
大陸冷氣團今意外變成強烈大陸冷氣團，，且愈晚愈冷，竹苗、金門局部低溫下探10度，明天白天溫度才會逐步回暖。聯合報系資料照

大陸冷氣團今意外變成強烈大陸冷氣團，中央氣象署預報員張竣堯表示，這波冷空氣預計影響到明天清晨，且愈晚愈冷，竹苗、金門局部低溫下探10度，明天白天溫度才會逐步回暖，周三、周四因華南雲系東移、水氣增加，但白天高溫可達20度以上，228連假天氣持續回溫，高溫上看28度，但連假過後將有鋒面及冷空氣來襲。

張竣堯說，今（24日）持續受到冷氣團影響，且冷氣團還升級變成強烈大陸冷氣團，並持續影響到明天清晨，今晚至明天清晨，中部以北、宜蘭低溫12、13度，南部、花東地區13至15度，竹苗、金門低溫則下探10度。

明（25日）白天開始回暖，西半部、東南部白天高溫約21至23度，宜花地區18、19度；周三、周四（26、27日）溫度持續回暖，白天高溫可達20度以上，但夜間、清晨低溫15至18度，早晚溫差大。

228連假期間（周五至周日）氣候穩定、天氣更加溫暖，各地高溫25至28度；下周一至下周四（3月3日至3月6日），預估將有冷空氣南下，強度以東北季風為主。

降雨部分，張竣堯指出，今晚至明天清晨迎風面的基隆北海岸、東半部有雨，桃園以北轉為多雲的天氣，明天白天以後，環境轉乾，僅剩東半部、恆春半島有零星短暫雨。

周三、周四受到華南雲系東移影響，水氣增加，中部以北、東半部有零星短暫降雨，其他地區為多雲；228連假期間（周五至周日）各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局度短暫降雨。

周日（3月3日）將有鋒面接近，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，北部、東北部陸續也轉為局部短暫陣雨的天氣型態，北部天氣也有轉變的狀況，其他地區為多雲到晴的天氣。

另外，張竣堯提醒，明天晚間起至周三西半部地區及金門、馬祖；周四至周日（3月2日）中部以北地區及金門、馬祖；以及周五228清晨及周六（3月1日）清晨，南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，往返離島交通和航班或行駛國道要留意。

冷氣團 高溫

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