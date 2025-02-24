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憂被拐騙割器官？品保協會1招自保 曝泰國旅遊現況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
近期傳出許多旅客赴泰國旅遊卻遭騙拐至緬甸的新聞，讓旅客對泰國旅遊信心大打折扣。品保協會指出，泰國在這方面的因應做得非常確實，尤其現在又提升觀光警察見警率，整體旅遊狀況非常好。圖/易遊網提供
近期傳出許多旅客赴泰國旅遊卻遭騙拐至緬甸的新聞，讓旅客對泰國旅遊信心大打折扣。品保協會指出，泰國在這方面的因應做得非常確實，尤其現在又提升觀光警察見警率，整體旅遊狀況非常好。圖/易遊網提供

近期頻傳國內外藝人接受工作邀約赴泰國，卻被騙到緬甸詐騙園區工作，甚至傳出有人被割器官，讓許多人對泰國旅遊信心大打折扣，害怕同樣情況也發生在自己身上。旅行業品保協會表示，泰國旅遊狀況其實很好，近期更提高觀光警察見警率，但也呼籲民眾也選擇合法業者切勿搭乘來路不明的私家車。

品保協會今天公布114年第二季（4至6月）團費價格，在馬新泰菲印地區，受惠於清明及端午連假，馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印尼等路線旅遊產品銷售亮眼，成為旅客在連假期間短程海島度假的首選，相較於113年同期，平均團費漲幅約2％

品保協會分析，泰國部分，國人主要旅遊區域為清邁、曼谷、普吉島等路線，尤其清邁為台灣人熱門出國地，加上清邁長期受團體機位短缺影響，機位較為吃緊，另外，目前耶進入旅遊旺季，當地房源非常熱門。

若搭程長榮、華航或星宇航空直飛，進行清邁5天行程的話，團費約2萬5800至3萬3800元；若搭程長榮、華航、星宇航空或泰航直飛曼谷、芭達雅，5天行程團費約2萬4800元至3萬2800元。

然而，近期傳出許多旅客赴泰國旅遊卻遭騙拐至緬甸的新聞，讓旅客對泰國旅遊信心大打折扣。品保協會指出，很多旅客憂心到泰國旅遊可能遇到詐騙，或是被帶去某些國家割腎、取眼角膜等，但其實泰國在這方面的因應做得非常確實，尤其現在又提升觀光警察見警率，整體旅遊狀況非常好。

品保協會呼籲，旅客赴泰國旅遊時，須注意挑選合法旅行來安排旅遊行程才是最大保障，很多人在網路上找的非法包車，是當地人用私家車將人載去，目的地不明，但若是參加旅行社的團，行程、領隊、導遊都很清楚，這樣對旅行才是最安全。

國旅 泰國

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