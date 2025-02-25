健康主題館／過度使用3C 年輕老花族群激增

隨著3C產品使用普及，過往被認為是「歲月痕跡」的老花眼開始年輕化。需要近距離用眼或使用電腦的會計、工程師、櫃檯人員等都是老花眼好發族群，少部分年輕糖尿病個案也會老花眼提早報到。

台北市立聯合醫院中興院區院長、眼科醫師蔡景耀指出，臨床10幾年觀察，老花眼的確有年輕化趨勢。老花眼是一種自然的生理現象，眼睛本來是設計看遠的，因此看遠時眼睛不用特別用力調整焦距，但拉到看1公尺、50公分的近物時，因為焦距改變，睫狀肌和水晶體就要用力調焦距才能看得清楚，導致愈近用力愈大。

通常40歲以上的人開始會有老花眼的症狀發生，會發現看近物時有點模糊、疲累，最常見就是剪手指甲，開始看不清楚，得把眼鏡拿下來才行；有些人是飯碗端得太靠近，會看不清楚碗裡的米粒。但現代人大多頻繁使用3C產品，因此不少年輕人也提早出現老花眼的症狀。

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輕人血糖高 老花眼也找上門

近距離視物眼睛較容易疲乏，蔡景耀說，有些人白天做文書、會計、批價等工作，盯著電腦看小數字，回家看書會發現看不清楚，主要原因和3C有關；少數人是潛在年輕化的糖尿病患，尤其30、40歲的人大多不清楚血糖變化，若血糖開始偏高，眼睛老花度數也會出現，因此不只檢查眼睛，還要注意血糖變化。

蔡景耀表示，有些人在20、30歲接受近視雷射，但看近太累時也會提早產生老花現象；部分重度3C使用者、電腦工程師，可能受到工作、娛樂或自身習慣影響，也容易提早老花。這些個案除了看近不舒服外，眼睛容易疲勞，額頭、眼眶骨周圍會痠痛不適，是因為交感神經用力太久而引起疲勞痠痛，長期累積還會發生輕微頭痛。

近距離用眼睛 每15分鐘休息1次

如果眼壓沒有異常，眼睛出現乾澀時，蔡景耀提醒，此時應盡快離開近距離視物，起來活動或看遠方盆景等，哪怕只有3、5分鐘也好，且最好每15分鐘休息一次，可以補充水分及人工淚液，避免眼睛太過乾澀， 因為近距離看東西不眨眼不僅眼睛會乾澀，也會加重老花現象。

對於近距離用眼產生的疲勞感，蔡景耀建議，可考慮配戴眼鏡，「不要覺得老花眼鏡是老的象徵」，其實現在很多眼鏡都設計成多焦眼鏡，例如熬夜的考生或上班族、近距離用眼族群，就適合使用看近的眼鏡，雖然也可以使用隱形眼鏡，但仍建議使用一般鏡片。

老花眼矯正治療方面，蔡景耀表示，一般建議從生活作息調整、配戴眼鏡開始，真的沒辦法改善可考慮雷射治療，透過雷射削切角膜表面，達到光學度數改變的效果，如果要配戴眼鏡，則要尋求驗光師和眼科醫師協助配戴適合的眼鏡。

「老花某種程度上是自然現象，害怕它不如擁抱它。」蔡景耀指出，民眾仍要了解自己的身體狀況，接近中年要開始改變生活與閱讀習慣，因為眼睛容易勞累，可補充葉黃素、維生素Ｂ群等；眼鏡要配雙光或多焦鏡片，睡眠要充足，若是重度閱讀則盡量安排在早上，避免下午或晚上。