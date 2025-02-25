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脂肪肝不只傷肝 中醫調理重體質改善

聯合報／ 田騏嘉／臻品中醫診所腸胃科主任
脂肪肝長期未改善，恐發展為脂肪性肝炎甚至肝硬化。圖／123RF
脂肪肝長期未改善，恐發展為脂肪性肝炎甚至肝硬化。圖／123RF

脂肪肝是現代常見的代謝疾病，與飲食不節、運動不足及肥胖息息相關。西醫認為脂肪肝是因肝細胞內脂肪堆積過多，進而影響肝功能，嚴重者甚至可能發展為肝纖維化或肝硬化。中醫觀點，脂肪肝的成因多與「痰濕內蘊、氣滯血瘀」有關，影響脾胃運化，進一步造成肝氣鬱結，形成脂肪堆積。

飲食清淡 適度運動

在日常調養上，飲食宜清淡，避免油膩與加工食品，減少油炸、甜點及高熱量食物，多攝取蔬菜與五穀雜糧，以助脾胃運化。適度運動如快走、太極拳、游泳，有助於促進氣血循環與脂肪代謝。情緒管理相當重要，壓力大易使肝氣鬱結，透過深呼吸或聆聽音樂放鬆心情，有助於肝臟健康。睡覺前熱敷右上腹，促進肝臟循環，有助肝臟健康。

脂肪肝早期不一定有明顯症狀，但長期未改善，恐進一步發展為脂肪性肝炎甚至肝硬化。中醫調理脂肪肝，不僅關注肝臟本身，更重視整體體質改善，透過辨證施治，搭配生活調養，有助於降低脂肪肝風險，促進肝臟健康。

脂肪肝常見證型

1.脾虛痰濕型

症狀：身體沉重易倦、腹部肥胖、食欲不振、大便黏膩、舌苔白厚膩

治療原則：健脾祛濕、化痰降脂

常用中藥：茯苓、白朮、陳皮、澤瀉、薏苡仁

2.肝鬱氣滯型

症狀：情緒起伏大、焦慮或憂鬱、肋部悶脹不適、食慾不穩定、舌質紅暗、苔薄白或黃

治療原則：疏肝理氣、活血化瘀

常用中藥：柴胡、香附、川楝子、枳殼、鬱金

3.瘀血阻滯型

症狀：腹部悶脹、隱痛，皮膚暗沉、易出現瘀斑、舌質紫暗、舌下絡脈明顯

治療原則：活血化瘀、通絡降脂

常用中藥：丹參、赤芍、桃仁、紅花、三七

中藥 脂肪肝

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