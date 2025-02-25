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健康你我他／中年樂當步行族 輕鬆增肌又減碳

聯合報／ 文／蔡嘉翔（新北板橋）
若距離許可，日常我以雙腳當交通工具。圖／蔡嘉翔提供
若距離許可，日常我以雙腳當交通工具。圖／蔡嘉翔提供

服義務役時，我掛步兵官科的排長，在基層連隊行軍、操課雖然較辛苦，但流汗後的暢快感覺，讓我養成了運動的習慣。退伍後，為強化職場條件，邊工作邊忙著各種檢定及考試，騎驢找馬希望能有更好的就業機會，漸漸就沒心思「浪費」在運動上了。

幾年前，我通過高考，分發到業務較繁重的機關，下班後只想休息，正邁向不惑之齡的我，儘管無病無痛，但健康上總覺得少了一種踏實感覺，所以我的新春健康計畫，就是用多走路來復刻當年的步兵役。

許多研究顯示，走路對健康的好處多多，可以刺激大腦分泌使人產生愉快感覺的β-腦內啡，還可提高免疫力，預防或改善肥胖、心臟病、高血壓、失智、糖尿病、骨質疏鬆等效果。於是，我上班搭火車到站後，不轉乘公車而是選擇走捷徑到辦公室。

途經行人專屬的磚道，我步伐時而加快以強化心肺功能，時而握拳鬆放作手掌運動，走到車輛少植被多的地方，就用深呼吸來淨化肺部；走著走著思緖或轉為清晰，突然間的靈光一現，也為生活或公務上的難題帶來新的想法；上班神清氣爽，返家帶著運動後的愉快感覺，一夜好眠。

若距離許可，日常我也以雙腳當交通工具，雖多耗些時間，但又不是辛苦的步兵全副武裝行軍，輕鬆的運動增肌又能環保減碳，何樂不為呢？

運動

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