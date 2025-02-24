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日本「teamLab共創！未來園」 2025年夏天再現高雄

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
在「彩繪環世界」裡，民眾可以在紙上繪出飛機、海豚、鷹、蝴蝶的畫，這些圖畫就會立體地出現。圖／讀者提供
在「彩繪環世界」裡，民眾可以在紙上繪出飛機、海豚、鷹、蝴蝶的畫，這些圖畫就會立體地出現。圖／讀者提供

teamLab共創！未來園」在全世界已有超過1500萬人體驗，繼去年台北站展出獲得廣大好評，今年6月更將登陸高雄國立科學工藝博物館，除了台北站作品之外，在台北站大受歡迎的「彩繪飛翔」，會以「彩繪環世界」的形式亮相。

「teamLab共創！未來園」是個從孩童到大人都可以一起享受的教育項目展覽。自2013年11月在沖繩的百貨公司「琉貿百貨」初次展示以來，在雪梨、曼谷、上海、都靈、布達佩斯、雅加達、約翰內斯堡等世界各地舉辦。新加坡、杜拜等地也正在開展常設展覽。至今為止，「teamLab共創！未來園」在全世界已有1500萬人體驗。

在「彩繪環世界」裡，民眾可以在紙上繪出飛機、海豚、鷹、蝴蝶的畫，這些圖畫就會立體地出現，飛向面前的世界。還能夠使用智能手機，通過畫出的飛機、海豚，鷹或者蝴蝶的視野來進行操作。

「teamLab共創！未來園」以「共同創造：共創」理念，包含多種互動體驗作品，並將自然生態元素融入展覽，帶來綺麗迷幻的視覺，是一個能夠享受與他人一同自由地創造遊樂世界的「未來園」。

作品中「海豚」會在此次展覽中加入了環世界的隊伍，打造互動性十足、色彩繽紛絢麗、共同創造的作品群，從小孩到大人都能體會樂趣。

teamLab 彩繪 海豚

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