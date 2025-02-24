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天氣25日起回暖 228連假好天氣

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

】228連假天氣多為多雲到晴，加上氣溫回暖，很適合出去走走！中央氣象署24日表示，25日白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，此後幾天雖然早晚天氣稍涼，但各地大多為多雲到晴的天氣。氣象專家吳德榮則說，3月3日以後將會有鋒面來襲；氣象專家賈新興則提醒部分地區注意零星陣雨。

連假天氣多雲到晴

中央氣象署24日表示，25日白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，夜晚天氣仍較涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。26日、27日各地早晚天氣較涼；華南雲系東移，中部以北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

28日至3月2日各地早晚天氣稍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。3日鋒面接近，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部及東北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

台中以北零星陣雨

中央大氣系兼任教授吳德榮則表示，25日清晨仍偏冷，最低溫在10度以下，25日白天起至下週一（3月3日）暖氣團增強，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣。不過，緊接著又有一波鋒面要報到，但目前因為各國預測模式模擬有明顯差異，因此還不確定強度。

「26日清晨台中以北與宜蘭會有零星短暫雨！」台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興指出，25日起白天氣溫稍回升，午後局部山區轉多雲，26日清晨受水氣移入影響，台中以北及宜蘭轉有零星短暫雨。27日午後宜花東山區及竹苗以北山區轉多雲。28日午後宜花東山區轉多雲。

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冷氣團 氣溫

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