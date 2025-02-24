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台史博VR新作穿越時空 走進140年前清法戰爭現場

中央社／ 台南24日電

國立台灣歷史博物館與影像業者合作，推出全新虛擬實境（VR）作品「出陣 西仔反」，以館藏全書及地圖手稿為基礎，配合踏查古戰場遺跡，生動重現140年前清法戰爭現場。

國立台灣歷史博物館（以下簡稱台史博）與夢想動畫公司再度合作，推出全新虛擬實境（VR）作品「出陣 西仔反」，帶觀眾穿越時空親歷140年前清法戰爭現場。

台史博指出，過去談及清法戰爭，研究成果多聚焦於政府間談判磋商與軍事策略，有研究指出，法軍為了迫使清政府放棄對安南（今越南）控制而開闢台灣戰場，將基隆、淡水與澎湖等地捲入戰火，也有研究說法是法軍為獲得軍艦所需燃料煤礦，而直接攻擊基隆。

台史博表示，館方去年推出「清法戰爭：西仔反印象記」特展，透過珍貴文物與文獻，從台灣人、法軍及在台外國人不同視角，重現這場戰爭歷史，挑戰傳統以官方敘事為主的戰爭詮釋，更聚焦「小人物」記憶，試圖還原多元歷史樣貌。

台史博指出，此次VR作品特別從台灣人視角出發，讓觀眾重新認識當時台灣人所稱的「西仔反」，「西仔」指法蘭西人，而「反」則意味著戰亂與對抗，作品主角是台灣義勇軍主帥「阿火」，角色靈感來自台北木柵傳奇人物「阿火旦」（張李成），在清法戰爭時期，號召家鄉民眾支援淡水戰場。

台史博指出，除了訪問張家後人，也訪談相關耆老，採集戰爭歷史記憶，並融入地方歷史記憶與文化元素，製作過程也參考館藏「1884－1885年遠征福爾摩沙」與當年法國畫報等珍貴圖像史料，重現當年戰場與兩軍交鋒過程。

台史博指出，此次並以館藏全書及地圖手稿為基礎，踏查淡水、基隆戰場遺跡，透過VR科技，將平面地圖上專業軍事知識，轉化為沉浸式歷史場景，觀眾不僅能欣賞珍貴地圖文物，更能「走進」地圖親身體驗。

台史博指出，館方現正推出「出陣 西仔反」VR正片及「清法戰爭：西仔反印象記」特展，「出陣 西仔反」沉浸式預告片即日起至3月31日於高雄「夢境現實MR沉浸式劇院」免費體驗。

地圖 戰爭 淡水

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