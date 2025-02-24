詐騙園區泰國拐人？ 業者提醒別搭不明車

針對曾有國內外藝人接受工作邀約赴泰國，結果被騙到緬甸詐騙園區工作，旅行業品質保障協會24日提醒，泰國旅遊狀況其實很好，最近更提升觀光警察見警率，但要注意選擇合法旅遊業者，還有千萬別搭乘來路不明的私家車，也不要到網路上找非法包車。品保協會另指出，近來韓國則因票價調降、機位供應過多，降幅約11%。

品保協會又公布二季各線旅行團參考價，其中，日本因萬國博覽會4月13日開幕，關西大阪地區上漲約10%以上，韓國則因票價調降、機位供應過多，降幅約11%，打算賞櫻，4不妨考慮改去韓國；長程線部分，北美持平，歐洲因機票調漲、飯店、車資、餐廳及匯率，團費約上漲5至8%。

東南亞團費漲2%

品保協會表示，今年第二季受惠於清明及端午連假，馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印尼等路線旅遊產品銷售亮眼，是旅客在連假期間短程海島度假的首選。相較於去年，平均團費漲價2%左右。在泰國的部分，國人主要旅遊區域為清邁、曼谷、普吉這幾個路線，其中，清邁機位較吃緊，因為目前開始已進入旺季。

由於先前傳出許多旅客受騙，從泰國被拐到緬甸的新聞，讓部分民眾對前往泰國旅遊有些擔心。對此，品保協會指出，很多旅客擔心到泰國旅遊可能會遇到詐騙，或是被帶去某些國家割腎、眼角膜之類，其實泰國在這方面的防制做得非常的確實，尤其近來更提升了觀光警察見警率，整體旅遊狀況是非常好的。

韓國團費跌11%

「參加合法旅行社的團，行程、領隊、導遊都很清楚！」品保協會提醒說，旅客前往泰國的時候，務必要注意挑選合法的旅行社，安排旅遊行程才是最大的保障，很多人在網路上找的非法包車，是當地人用私家車把旅客載去不明目的地，並沒有安全保障。

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