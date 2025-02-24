228連假屏東訂房率逾5成 墾丁大街夜間將人車分流

228連假在即，屏東縣政府交旅處表示，縣內訂房率已達5成已上；因應預期車潮，警方將視情況調撥車道，並鼓勵多利用台26線車城替代路線，墾丁大街也將夜間人車分流。

交通部觀光署日前公布，截至14日，228連假前2天訂房率超過5成的縣市僅13個，而屏東縣吊車尾24.07％；交旅處日前對此表示，24日統計較為精準。

屏東縣政府交旅處副處長張瑞裕今天接受中央社記者電訪表示，經統計縣內228連假前2天各地訂房率，整體已達5成以上，而墾丁地區也有4成以上；縣府連假期間在墾丁大灣草地舉行「南國趴」作為台灣祭暖場，對吸引觀光客有一定帶動效果。

張瑞裕指出，隨著國人旅遊型態改變，住宿情形也會改變，除了出國潮延續，國人在1日旅遊有增加趨勢，許多南部遊客即選擇1日往返，且現在旅客未必會事先規畫訂房，車宿、露營風氣也漸盛行；另外，目前縣府就住宿率回報並無強制，也持續提醒業者配合至觀光署旅宿網填報連續假期訂房狀況，縣府隨時掌握填報結果。

「南國趴」2月28日至3月1日墾丁登場，屏東縣警察局恆春分局表示，鼓勵民眾多利用車城地區替代道路，台26線主線道路壅塞時，南下遊客車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

恆春分局指出，「南國趴」2天晚間6至10時，墾丁大街將實施「人車分流」管制，墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，視人潮及車流狀況提前或延後實施；管制期間大灣路段兩側禁止停車。

枋寮分局則表示，台1線南下436.5至445.5公里，及北上453至460公里車多路段，將視車流狀況實施調撥車道。