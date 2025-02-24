快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

228連假屏東訂房率逾5成 墾丁大街夜間將人車分流

中央社／ 屏東縣24日電

228連假在即，屏東縣政府交旅處表示，縣內訂房率已達5成已上；因應預期車潮，警方將視情況調撥車道，並鼓勵多利用台26線車城替代路線，墾丁大街也將夜間人車分流。

交通部觀光署日前公布，截至14日，228連假前2天訂房率超過5成的縣市僅13個，而屏東縣吊車尾24.07％；交旅處日前對此表示，24日統計較為精準。

屏東縣政府交旅處副處長張瑞裕今天接受中央社記者電訪表示，經統計縣內228連假前2天各地訂房率，整體已達5成以上，而墾丁地區也有4成以上；縣府連假期間在墾丁大灣草地舉行「南國趴」作為台灣祭暖場，對吸引觀光客有一定帶動效果。

張瑞裕指出，隨著國人旅遊型態改變，住宿情形也會改變，除了出國潮延續，國人在1日旅遊有增加趨勢，許多南部遊客即選擇1日往返，且現在旅客未必會事先規畫訂房，車宿、露營風氣也漸盛行；另外，目前縣府就住宿率回報並無強制，也持續提醒業者配合至觀光署旅宿網填報連續假期訂房狀況，縣府隨時掌握填報結果。

「南國趴」2月28日至3月1日墾丁登場，屏東縣警察局恆春分局表示，鼓勵民眾多利用車城地區替代道路，台26線主線道路壅塞時，南下遊客車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

恆春分局指出，「南國趴」2天晚間6至10時，墾丁大街將實施「人車分流」管制，墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，視人潮及車流狀況提前或延後實施；管制期間大灣路段兩側禁止停車。

枋寮分局則表示，台1線南下436.5至445.5公里，及北上453至460公里車多路段，將視車流狀況實施調撥車道。

墾丁 屏東縣政府 訂房

延伸閱讀

櫻花晚開效應 228連假台中和平區飯店訂房率高

228連假出遊賞花 避開塞車就看新北交通懶人包

228連假彰化旅宿訂房近5成 業者拚拓展歐美國際觀光客

報復性出國旅遊...228連假全台訂房慘 宜蘭6成訂房率不如去年

相關新聞

40年前台糖人種下4棵炮仗花 今年爆紅竟成中部人氣景點

雲林縣麥寮鄉今年出現隱藏版台糖舊原料所「炮仗花海美景」，網路爆紅遊客如織，記者找到40年前栽種此樹的退休「台糖人」林炳錕...

228連假出遊賞花 避開塞車就看新北交通懶人包

今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民...

6縣市發低溫特報「急凍跌破10度」12地出現10級強陣風

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署下午4時28分發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣出現低溫下探10度，另外，桃園至台南沿岸空曠...

隱藏版超市掉秤食物！營養師：買對食材就能越吃越瘦

常聽大家說想減肥要靠自己煮，不過選好食材更重要！營養師敬鈞在Instagram粉絲專頁「營養師團隊Nuture Fit |敬鈞營養師 怡儒營養師」發布影片，分享「全聯就可以買到掉體重最快的食物」，只要買對食材就可以越吃越瘦！

世界金獎果醬228齊聚新北九份 展現台灣水果魅力

集結2024年榮獲世界柑橘果醬大賽金獎的果醬職人，將於2月28日至3月2日連續假期期間，在台灣最具代表性的觀光勝地九份老街，舉辦「冠軍果醬在九份老街」展售活動。

天氣25日起回暖 228連假好天氣

】228連假天氣多為多雲到晴，加上氣溫回暖，很適合出去走走！中央氣象署24日表示，25日白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，此後幾天雖然早晚天氣稍涼，但各地大多為多雲到晴的天氣。氣象專家吳德榮則說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。