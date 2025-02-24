快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

聽新聞
0:00 / 0:00

40年前台糖人種下4棵炮仗花 今年爆紅竟成中部人氣景點

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
十多年前麥寮鄉長許忠富就有意把這棟老建築少建為故事館，沒料到如今成為網紅景點，他將重啟修繕計畫。記者蔡維斌／翻攝
十多年前麥寮鄉長許忠富就有意把這棟老建築少建為故事館，沒料到如今成為網紅景點，他將重啟修繕計畫。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣麥寮鄉今年出現隱藏版台糖舊原料所「炮仗花海美景」，網路爆紅遊客如織，記者找到40年前栽種此樹的退休「台糖人」林炳錕細說當年，因愛好園藝半工半讀完成大學園藝系學程，自任園丁栽種炮仗花美化辦公廳，想不到無心插柳竟成中部8大賞花熱門景點，鄉長許忠富將與台糖協商規畫老建築修繕，確保遊客安全。

位於麥寮鄉鎮東宮對面的台糖原料所老舊辦公廳，建築頹圯但屋頂卻長滿炮仗花，紅火花盛開，與破舊老建築相映成懷舊園庭，宛如童話故事中的夢幻小屋。網友爭相PO網走告，使一處不起眼的破落廳舍，重見生機，過年後的花期以來，幾乎天天遊客爆滿，網紅爭相來拍照打卡，被網路評為中南部8大賞花景點。

3位來自彰化夢幻打扮的的資深美少女，專程相邀來拍照，「比想像中的還美！」許多從台中、桃園、台南慕名而來的遊客異口同聲，稱讚屋頂上花海怎麼拍都美，花海下的老屋更有幾許神秘感，讓人有重遊童年夢境之感。

鎮東宮吳姓廟祝說，最近不論平時或假日，花海引來人海，也常有人來電詢問花況「花謝了嗎？」記者今走訪並找到當年種植該樹的73歲退休「台糖人」林炳錕，他細說炮仗花故事，日治時代隷屬褒忠龍岩糖廠的舊原料所，建於1937年迄今約90年，是典型的辦公宿舍合廳的建築，他20多歲在此上班。

林炳錕說，年輕時愛好花草，加上管理甘蔗原料工作，於是到嘉義農專（嘉義大學）攻讀園藝系夜間部，並主動請纓擔任「園丁」美化辦公環境，他在竹籬笆種植4株炮仗花，直到17年前退休，糖廠停產辦公廳也撤除，炮仗花卻已蔓延至屋頂，後來他在對面鎮東宮擔任常務監事，炮仗花已長滿整片舊廳舍屋頂，每見自己所種的花盛開，心情格外愉悅。

沒想到這片破落庭院會在網路一炮而紅，林炳錕說，炮仗花季在春節前後約3個月，今年因颱風寒流，花期晚了卻盛開，引來大批賞花人潮，在網路爆紅成了人氣景點，早年他所種的炮仗花籬笆已不見，花海登上屋頂紅了一片天，真的是「無心插柳」。

麥寮鄉長許忠富表示，10多年前曾計畫把該廳舍改為故事館未果，如今因屋頂炮仗花走紅，基於遊客安全，將與台糖協商，以維持原貌進行結構加固及修繕，找回舊原料所庭院，讓美景永續，預計明年開春結合新吉鴨母寮炮仗花推動賞花迎春季。

40年前在台糖上班的林炳錕種下四棵炮仗花，如今原料所辦公廳人去樓空卻留下一幅花海美景，一夕爆紅，成為今年賞花人氣景點，他說真昰無心插柳。記者蔡維斌／攝影
40年前在台糖上班的林炳錕種下四棵炮仗花，如今原料所辦公廳人去樓空卻留下一幅花海美景，一夕爆紅，成為今年賞花人氣景點，他說真昰無心插柳。記者蔡維斌／攝影
許多遊客得知退休「台糖人」林炳錕是種下花海的主人，爭相合照。記者蔡維斌／攝影
許多遊客得知退休「台糖人」林炳錕是種下花海的主人，爭相合照。記者蔡維斌／攝影
麥鄉鎮東宮對面的美麗老建築炮仗花海，成為網紅賞景點，連路過的人都不忍駐足拍照。記者蔡維斌／攝影
麥鄉鎮東宮對面的美麗老建築炮仗花海，成為網紅賞景點，連路過的人都不忍駐足拍照。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所有意把另一處鴨母寮公園花海與鎮東宮炮仗花海結合明年開辦春節花季。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所有意把另一處鴨母寮公園花海與鎮東宮炮仗花海結合明年開辦春節花季。記者蔡維斌／攝影
美麗的老建築花海，成為網紅賞景點，連路過的人都不忍駐足拍照。記者蔡維斌／攝影
美麗的老建築花海，成為網紅賞景點，連路過的人都不忍駐足拍照。記者蔡維斌／攝影

建築 網路 賞花

延伸閱讀

228連假出遊賞花 避開塞車就看新北交通懶人包

經典賽、花海、捷運工程 台北這幾處道路全管制

花控注意！ 福壽山農場「櫻花大遲到」活動延期、南投6000坪「麝香木花海」最佳花期快朝聖

金橘花海免費拍！ 中南部８大春日「炮仗花」精選美景 「百尺炮仗花牆、橘紅喜氣花廊」延綿爆開

相關新聞

40年前台糖人種下4棵炮仗花 今年爆紅竟成中部人氣景點

雲林縣麥寮鄉今年出現隱藏版台糖舊原料所「炮仗花海美景」，網路爆紅遊客如織，記者找到40年前栽種此樹的退休「台糖人」林炳錕...

228連假出遊賞花 避開塞車就看新北交通懶人包

今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民...

6縣市發低溫特報「急凍跌破10度」12地出現10級強陣風

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署下午4時28分發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣出現低溫下探10度，另外，桃園至台南沿岸空曠...

隱藏版超市掉秤食物！營養師：買對食材就能越吃越瘦

常聽大家說想減肥要靠自己煮，不過選好食材更重要！營養師敬鈞在Instagram粉絲專頁「營養師團隊Nuture Fit |敬鈞營養師 怡儒營養師」發布影片，分享「全聯就可以買到掉體重最快的食物」，只要買對食材就可以越吃越瘦！

世界金獎果醬228齊聚新北九份 展現台灣水果魅力

集結2024年榮獲世界柑橘果醬大賽金獎的果醬職人，將於2月28日至3月2日連續假期期間，在台灣最具代表性的觀光勝地九份老街，舉辦「冠軍果醬在九份老街」展售活動。

天氣25日起回暖 228連假好天氣

】228連假天氣多為多雲到晴，加上氣溫回暖，很適合出去走走！中央氣象署24日表示，25日白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，此後幾天雖然早晚天氣稍涼，但各地大多為多雲到晴的天氣。氣象專家吳德榮則說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。