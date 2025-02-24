40年前台糖人種下4棵炮仗花 今年爆紅竟成中部人氣景點

雲林縣麥寮鄉今年出現隱藏版台糖舊原料所「炮仗花海美景」，網路爆紅遊客如織，記者找到40年前栽種此樹的退休「台糖人」林炳錕細說當年，因愛好園藝半工半讀完成大學園藝系學程，自任園丁栽種炮仗花美化辦公廳，想不到無心插柳竟成中部8大賞花熱門景點，鄉長許忠富將與台糖協商規畫老建築修繕，確保遊客安全。

位於麥寮鄉鎮東宮對面的台糖原料所老舊辦公廳，建築頹圯但屋頂卻長滿炮仗花，紅火花盛開，與破舊老建築相映成懷舊園庭，宛如童話故事中的夢幻小屋。網友爭相PO網走告，使一處不起眼的破落廳舍，重見生機，過年後的花期以來，幾乎天天遊客爆滿，網紅爭相來拍照打卡，被網路評為中南部8大賞花景點。

3位來自彰化夢幻打扮的的資深美少女，專程相邀來拍照，「比想像中的還美！」許多從台中、桃園、台南慕名而來的遊客異口同聲，稱讚屋頂上花海怎麼拍都美，花海下的老屋更有幾許神秘感，讓人有重遊童年夢境之感。

鎮東宮吳姓廟祝說，最近不論平時或假日，花海引來人海，也常有人來電詢問花況「花謝了嗎？」記者今走訪並找到當年種植該樹的73歲退休「台糖人」林炳錕，他細說炮仗花故事，日治時代隷屬褒忠龍岩糖廠的舊原料所，建於1937年迄今約90年，是典型的辦公宿舍合廳的建築，他20多歲在此上班。

林炳錕說，年輕時愛好花草，加上管理甘蔗原料工作，於是到嘉義農專（嘉義大學）攻讀園藝系夜間部，並主動請纓擔任「園丁」美化辦公環境，他在竹籬笆種植4株炮仗花，直到17年前退休，糖廠停產辦公廳也撤除，炮仗花卻已蔓延至屋頂，後來他在對面鎮東宮擔任常務監事，炮仗花已長滿整片舊廳舍屋頂，每見自己所種的花盛開，心情格外愉悅。

沒想到這片破落庭院會在網路一炮而紅，林炳錕說，炮仗花季在春節前後約3個月，今年因颱風寒流，花期晚了卻盛開，引來大批賞花人潮，在網路爆紅成了人氣景點，早年他所種的炮仗花籬笆已不見，花海登上屋頂紅了一片天，真的是「無心插柳」。