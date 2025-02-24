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先協商、再開放陸客？ 業者籲政府速放行

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「政府雖然都說要開放陸客，但目前業者很難摸清政府到底想不想開放？」旅遊業界代表卞傑民24日指出，業者在國安上絕對可以配合，但前提是決策單位要決定開放；公協會代表許冠濱呼籲政府要建立陸客連審機制，尊重部會的決議。但學者范世平認為，陸客來台與過去條件不同，應該先協商、再開放。

中華亞太菁英交流協會24日舉行「陸客來臺2.0：台灣準備好了嗎？」座談會，邀請學者專家討論陸客開放議題。

學者：應先小兩會談判

師大東亞學系教授范世平指出，中國雖然近來陸續開放陸客來台，但陸客來台從來不是單純觀光問題，且目前民眾對此議題沒有業者那麼關心，且2008年到2016年，陸客雖然帶動消費、就業與產業發展，但也出現很多外部成本，例如香港旅行社來台併購、低價競爭旅遊與消費糾紛等，目前在日韓就出現很多與陸客衝突的狀況。

「陸客的狀況與過去也不同了！」范世平指出，如今中國年輕人失業率也增加，兩岸關係比過去緊張，在政府與主流民意認為開放陸客不急下，業者也要設法獲得更多社會共識，而兩岸最好還是要透過小兩會談判，若要重新開放陸客，也要更謹慎評估，不要重蹈馬政府時期的影響。

賴不重視觀光？

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰分析，台灣對中國的觀光需求有全面恢復觀光與留學生、小兩會恢復協商與觀光交流減少統戰，中國對台灣的訴求則是解除橙色警戒、禁團令與開放更多航點，這些最好都透過小兩會進行談判。

但觀光導遊協會名譽理事長許冠濱不滿指出，每10個觀光客可以直接帶來0.55個就業機會與2.5個衍伸就業機會，賴政府上任以來，給業者的感覺就是不重視觀光，加上台灣還歷經花蓮與嘉義大地震，目前台灣有3萬多名導遊，生計堪憂。他認為，陸委會、觀光局等部會談判都很專業，但希望背後的單位不要影響太多決策。

開放可兼顧安全

「不確定性讓業者很無奈！」鳳凰旅行社總經理卞傑民表示，台灣目前平日的住房率並不佳，若陸客來台可填補住房空缺。他強調，陸客來台在辦簽證的過程，包括每天去哪裡、路線、行車距離都會登記在案，希望能在確保開放的前提下，確保國家安全，但之前業者與公協會多次與政府反映都沒有下文。

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兩會 范世平 陸客

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