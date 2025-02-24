世界金獎果醬228齊聚新北九份 展現台灣水果魅力

集結2024年榮獲世界柑橘果醬大賽金獎的果醬職人，將於2月28日至3月2日連續假期期間，在台灣最具代表性的觀光勝地九份老街，舉辦「冠軍果醬在九份老街」展售活動。

九份老街向來是國際旅人訪台的必遊景點，這次活動將透過台灣本土水果精心製作的世界級果醬，向來自世界各地的旅人展現台灣豐饒甜美的水果文化，讓更多人認識台灣在地農業的獨特風味與魅力。

這次參與展售的果醬職人們之一，也是這次活動的發起人九份商圈店家陳韻筠，四年前受疫情衝擊，老街生意銳減，她便開始做起果醬，以台灣在地水果，轉化為美味的果醬，從產地到餐桌，一瓶瓶濃縮大地精華的果醬，都是台灣職人精神的最佳見證。

九份商圈店家陳韻筠表示，除了讓民眾一次收集多款世界金獎級果醬的難得機會，本次展售活動也將提撥部分營收，捐贈給九份在地慈善機構，讓美味不僅滿足味蕾，更能溫暖在地社區。這場結合了職人精神、台灣特色水果與公益的展售會，誠摯邀請遊客在228連假共襄盛舉，一同品味世界級的台灣果醬，感受九份老街的獨特魅力！