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228連假出遊賞花 避開塞車就看新北交通懶人包

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民眾及早準備並掌握交通狀況，可避開塞車享受春遊。圖／新北市交通局提供
今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民眾及早準備並掌握交通狀況，可避開塞車享受春遊。圖／新北市交通局提供

今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民眾及早準備並掌握交通狀況，可避開塞車享受春遊。

交通局交通安全科代理科長李淑惠提醒，計畫利用3天連假返鄉出遊的民眾可注意，國道從連假第一天2月28日0時至中午12時，及3月1日清晨5時至中午12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向的用路人可避開管制時段，或改走台9線。另外， 2月28日至3月2日每日的0時至清晨5時均暫停收費，提醒勿疲勞駕駛。

交通部公路局於228連假期間推出90條中長途國道客運票價優惠，可享平日票價或原票價85折優惠。若搭乘高鐵、台鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運，可享有基本里程或1段票優惠。

交通局表示，連假期間要前往淡水天元宮賞花的民眾，建議搭乘台北捷運至淡水捷運站或搭乘淡海輕軌至淡金北新站，再轉乘866、875、876及877線公車前往，省去開車塞車及找停車位的困擾。

交通局提醒，228連假期間各風景區將湧現人車潮，民眾可多加利用大眾運輸前往，或可查閱「228連假新北交通資訊懶人包」，透過懶人包上的QR Code連結可查詢即時路況，彈性調整行車路線和時間，避開壅塞路段。

今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民眾及早準備並掌握交通狀況，可避開塞車享受春遊。圖／新北市交通局提供
今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民眾及早準備並掌握交通狀況，可避開塞車享受春遊。圖／新北市交通局提供
今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民眾及早準備並掌握交通狀況，可避開塞車享受春遊。圖／新北市交通局提供
今年228和平紀念日有3天連假，交通局推出「228連假新北交通資訊懶人包」，提供連假期間國道及各賞花景點交通資訊，提醒民眾及早準備並掌握交通狀況，可避開塞車享受春遊。圖／新北市交通局提供

台北捷運 國道客運 連假

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