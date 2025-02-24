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6縣市低溫特報「急凍跌破10度」 12地出現10級強陣風

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6縣市發低溫特報「急凍跌破10度」12地出現10級強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸冷氣團持續影響，新北市、宜蘭縣今天至明天清晨低溫下探10度。聯合報系資料照
大陸冷氣團持續影響，新北市、宜蘭縣今天至明天清晨低溫下探10度。聯合報系資料照

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署下午4時28分發布低溫特報，其中新北市、宜蘭縣出現低溫下探10度，另外，桃園至台南沿岸空曠地區及離島也發布陸上強風特報，容易有9至10級強陣風，民眾下班時須特別注意。

新北市、宜蘭縣低溫亮起橙色燈號；桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣低溫亮黃色燈號，低溫影響持續到明天上午。氣象署表示，今天至明天清晨仍受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，新北市、宜蘭縣局部地區有持續10度或以下氣溫發生機率。

另外，由於東北風明顯偏強，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣等，今下午至晚上這段期間，容易有9至10級強陣風或較強陣風，鄰近海域也有較大風浪，民眾須特別注意。

冷氣團

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