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泳渡基隆嶼 小泳士的大勇氣紀錄片倡議冒險不等於危險

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供
紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供

民間企業和家長安排小朋友泳渡基隆嶼，曾因集資引發議論。主辦方將過去兩年泳渡訓練和挑戰過程，拍攝成紀錄片「小泳士的大勇氣」，首映獲回響，近期將在華山舉辦特映場，希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。

樂福運動休閒公司在臉書成立「Love&Dream運動推廣」粉絲專頁，號召不同競技領域運動員組成運動推廣團隊，希望突破框架，創造良善運動環境。

這部紀錄片緣自Love&Dream水域活動學員的家長錢星瑋，一開始只是單純支持教練，及與想為小孩留下成長回憶，逐步拍攝影像，後來才有剪輯紀錄片的構想。

錢星瑋說，進入紀錄片後期製作流程，他才慢慢意識到或許不只是單純紀錄，小泳士有多厲害，或是破了什麼紀錄，而是跟更多對話，我們是否被既有的認知與經驗限制，讓我們變得不敢嘗試？

小泳士的大勇氣紀錄片昨在國家電影文化中心首映，籌辦紀錄片相關作業的蔡松祐今天表示，先前曾集資平台募資，但安排一群7至11歲小朋友泳渡基隆嶼，引發外界質疑聲浪。回顧過去集資失敗到首映成功，一路走來真的不容易。

蔡松祐說，能一步步走到今天，要謝謝所有團隊夥伴付出及來各界的支持，這部紀錄片見證孩子克服恐懼，游向夢想的精神，影片聚焦孩子們的奮鬥過程，並探討活動背後的波瀾起伏。

因為首映反應熱烈，記錄片團隊規畫3月16日將在光點華山舉辦特映會，讓更多關心冒險教育、戶外挑戰與兒童成長的觀眾，也能觀看孩子們的勇氣之旅。未來也希望能爭取企業包場、校園巡迴方式，鼓勵更多家長與孩子勇敢面對挑戰。

紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供
紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供
紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供
紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供
紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供
紀錄片「小泳士的大勇氣」首映獲回響，籌辦單位希望透過紀錄片傳達冒險不等於危險觀念，鼓勵各行各業的人都可嘗試走出舒適圈。圖／蔡松祐提供

基隆嶼 紀錄片 運動

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