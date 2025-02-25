揭心靈課程黑幕！三階段「摧毀你再救贖你」：像和渣男渣女談戀愛

YouTuber錫蘭近日發布「你的心靈不需要課程」逾2小時調查影片，引發各界熱議。片中，錫蘭揭露大型團體意識訓練（LGAT）運作內幕，課程以三部曲來PUA（指心理操控）學員，使其在極端情緒之間擺盪，先攻擊辱罵再寬容救贖。他形容這就像和渣男、渣女談戀愛一般，情緒如同「過山車」（又稱雲霄飛車）七上八下。

心靈課程可能對學員心理健康造成影響，但導師可能不具心理專業執照。

YouTuber錫蘭點名批評的不良心靈課程屬大型團體意識訓練（LGAT）。錫蘭分析，該類課程會PUA（指心理操控）學員，課程包含三階段：一是「基礎課程」，建立自我懷疑，「把放棄理智當成美德」，開始讓你自己都不懂自己；二是「進階課程」，透過高壓環境使其情緒崩潰，再讚美肯定，以此重塑學員心理；三是「推廣課程」，要求學員拉人加入，甚至成為無薪的課程推銷員。

心靈課程三階段：自我懷疑、崩潰到亢奮、推銷課程

錫蘭指出，這些課程之所以能發揮效益，正是仰賴「不知情同意」，循序漸進改變學員想法，刻意不讓學員在上課前清楚具體課程內容。

「課程最重要規則之一，就是不能說這個課程裡面的流程是什麼。」此外，這些課程也透過「雙重企圖」（the double agenda）讓學員以為「不能說」是因為隱私等表面理由，實則為操控，並為後來的課程推廣埋下伏筆。

第二階段的進階課程中，課程長達5天、每日14小時，學員身處極端高壓環境，經常遭辱罵，被迫把矛頭都對向自己，要求對人生所有不幸負全責，更要將自身創傷歸咎自己，「想要改變自己，就要停止當受害者。」

課程導師還會提及，人生所有事都有兩個版本，一是受害者版本，另一是負責任版本；會選擇當受害者，就是因能藉此獲得賣可憐、不用負責等「隱藏好處」。所以，一定要當「負責任」的人，但最後卻成為課程單位指責學員的回馬槍，因為不照導師的話去做，就是「不願負責任，不願改變自己」。

但如何學員讓深信不疑？教室情境通常形塑導師的絕對權威感，有異議者會被請出教室，並被公開批評，激發其他人的寒蟬效應。教室後面還有一排助教，「你的一舉一動都被看著，」且課程規定不能坐在認識的友人旁邊，上課也不能和人隨便交談，等於陷入人際孤島之中。

摧毀你再救贖你！眾人面前傾訴秘密藏高風險

課程也安排遊戲套路，例如在「廢墟遊戲」中，召喚學員深埋內心的苦痛，不給任何解釋，設法讓你陷入自我懷疑，把救贖放在課堂上，才會依賴、信任課程。另外一個類似囚徒理論的「紅黑遊戲」，則以團隊合作為藉口，無限上綱地指摘個人表現，藉以摧毀自尊，因為「無論怎麼選擇，我都有錯！」

此外，從參與學員的錄音中也發現，導師會率領眾人聲嘶力竭高喊「我好痛苦」「媽媽對不起」等，情緒在兩極擺盪，「先讓你支離破碎，又讓你充滿力量。」

這類心靈課程有一個專有名詞「開工」，意指對特定學員做人身攻擊與各種批鬥，整個課程形塑一種被罵、被稱讚的無限循環環境。

過程中，甚至還會要求學員交作業，題目包括「打擊我最深最痛的回憶是？」、「二十次你要別人愛而被拒絕的經驗」「二十次別人向我要求愛而我拒絕他們」「十次別人破壞對我的承諾」等題。這些問題，因沒人能寫得夠多、夠滿，因此總是會被責罵，其實這類作業只是耗損學員身心，並找出「能繼續罵你」的理由。

值得關注的是，課程試圖創造高壓環境，學員並得在一群不能保障隱私的人面前，吐露自己的秘密。這是不良課程的特徵之一，正規心理諮商中不會發生這樣的事。

學員課後出現「輕躁」行為，人生決策令人費解

部分上完課後的學員，甚至出現類似「輕躁」行為，除了看待世界視角改變，性格變得無比自信、亢奮、果斷又衝動，彷彿帶著巨大喜悅，給人「充滿正能量」的假感受。

有人甚至上完課和配偶提出離婚，或做出令過去認識的人跌破眼鏡的重大人生決策，極端行為顯示課程對學員心理狀態構成龐大衝擊。

課程的最後階段，學員要完成「100天挑戰」，包括參與公益活動、達成個人目標，以及「尋找海星」的任務，話術是「無法拯救所有被衝上沙灘的海星，但能救一個是一個」，要學員去邀請需要被救贖的親友來上課程，淪為無薪推銷員，進一步擴大課程影響力。

心靈課程惹議，是否違法公部門要查

衛福部17日正式發函，責成台北市衛生局調查，釐清是否涉及違反《心理師法》，若有違規事實，將依法辦理。

台北市衛生局表示，將依《心理師法》第13條與第14條，檢視LGAT課程是否涉及違法心理諮商或治療行為。目前已蒐集相關影片，並鼓勵民眾提供具體資訊，協助行政調查。過去市面上的心靈成長課程，如潛能開發、靜心療法等，通常不屬心理健康範疇，因此是否違反《心理師法》，仍需個案審視判定。

（本文出自2025.02.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）