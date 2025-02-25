快訊

1股超過2,400萬元！波克夏股價創新高 分析師繼續看漲

趕飛機注意！桃園機捷工程車今凌晨偏移軌道 班次微調

川普：對加墨實施的25%關稅會按計畫「準時」推動

聽新聞
0:00 / 0:00

揭心靈課程黑幕！三階段「摧毀你再救贖你」：像和渣男渣女談戀愛

遠見／ 文．周彥妤
圖／ingimage
圖／ingimage

YouTuber錫蘭近日發布「你的心靈不需要課程」逾2小時調查影片，引發各界熱議。片中，錫蘭揭露大型團體意識訓練（LGAT）運作內幕，課程以三部曲來PUA（指心理操控）學員，使其在極端情緒之間擺盪，先攻擊辱罵再寬容救贖。他形容這就像和渣男、渣女談戀愛一般，情緒如同「過山車」（又稱雲霄飛車）七上八下。

心靈課程可能對學員心理健康造成影響，但導師可能不具心理專業執照。

YouTuber錫蘭點名批評的不良心靈課程屬大型團體意識訓練（LGAT）。錫蘭分析，該類課程會PUA（指心理操控）學員，課程包含三階段：一是「基礎課程」，建立自我懷疑，「把放棄理智當成美德」，開始讓你自己都不懂自己；二是「進階課程」，透過高壓環境使其情緒崩潰，再讚美肯定，以此重塑學員心理；三是「推廣課程」，要求學員拉人加入，甚至成為無薪的課程推銷員。

心靈課程三階段：自我懷疑、崩潰到亢奮、推銷課程

錫蘭指出，這些課程之所以能發揮效益，正是仰賴「不知情同意」，循序漸進改變學員想法，刻意不讓學員在上課前清楚具體課程內容。

「課程最重要規則之一，就是不能說這個課程裡面的流程是什麼。」此外，這些課程也透過「雙重企圖」（the double agenda）讓學員以為「不能說」是因為隱私等表面理由，實則為操控，並為後來的課程推廣埋下伏筆。

第二階段的進階課程中，課程長達5天、每日14小時，學員身處極端高壓環境，經常遭辱罵，被迫把矛頭都對向自己，要求對人生所有不幸負全責，更要將自身創傷歸咎自己，「想要改變自己，就要停止當受害者。」

課程導師還會提及，人生所有事都有兩個版本，一是受害者版本，另一是負責任版本；會選擇當受害者，就是因能藉此獲得賣可憐、不用負責等「隱藏好處」。所以，一定要當「負責任」的人，但最後卻成為課程單位指責學員的回馬槍，因為不照導師的話去做，就是「不願負責任，不願改變自己」。

但如何學員讓深信不疑？教室情境通常形塑導師的絕對權威感，有異議者會被請出教室，並被公開批評，激發其他人的寒蟬效應。教室後面還有一排助教，「你的一舉一動都被看著，」且課程規定不能坐在認識的友人旁邊，上課也不能和人隨便交談，等於陷入人際孤島之中。

摧毀你再救贖你！眾人面前傾訴秘密藏高風險

課程也安排遊戲套路，例如在「廢墟遊戲」中，召喚學員深埋內心的苦痛，不給任何解釋，設法讓你陷入自我懷疑，把救贖放在課堂上，才會依賴、信任課程。另外一個類似囚徒理論的「紅黑遊戲」，則以團隊合作為藉口，無限上綱地指摘個人表現，藉以摧毀自尊，因為「無論怎麼選擇，我都有錯！」

此外，從參與學員的錄音中也發現，導師會率領眾人聲嘶力竭高喊「我好痛苦」「媽媽對不起」等，情緒在兩極擺盪，「先讓你支離破碎，又讓你充滿力量。」

這類心靈課程有一個專有名詞「開工」，意指對特定學員做人身攻擊與各種批鬥，整個課程形塑一種被罵、被稱讚的無限循環環境。

過程中，甚至還會要求學員交作業，題目包括「打擊我最深最痛的回憶是？」、「二十次你要別人愛而被拒絕的經驗」「二十次別人向我要求愛而我拒絕他們」「十次別人破壞對我的承諾」等題。這些問題，因沒人能寫得夠多、夠滿，因此總是會被責罵，其實這類作業只是耗損學員身心，並找出「能繼續罵你」的理由。

值得關注的是，課程試圖創造高壓環境，學員並得在一群不能保障隱私的人面前，吐露自己的秘密。這是不良課程的特徵之一，正規心理諮商中不會發生這樣的事。

學員課後出現「輕躁」行為，人生決策令人費解

部分上完課後的學員，甚至出現類似「輕躁」行為，除了看待世界視角改變，性格變得無比自信、亢奮、果斷又衝動，彷彿帶著巨大喜悅，給人「充滿正能量」的假感受。

有人甚至上完課和配偶提出離婚，或做出令過去認識的人跌破眼鏡的重大人生決策，極端行為顯示課程對學員心理狀態構成龐大衝擊。

課程的最後階段，學員要完成「100天挑戰」，包括參與公益活動、達成個人目標，以及「尋找海星」的任務，話術是「無法拯救所有被衝上沙灘的海星，但能救一個是一個」，要學員去邀請需要被救贖的親友來上課程，淪為無薪推銷員，進一步擴大課程影響力。

心靈課程惹議，是否違法公部門要查

衛福部17日正式發函，責成台北市衛生局調查，釐清是否涉及違反《心理師法》，若有違規事實，將依法辦理。

台北市衛生局表示，將依《心理師法》第13條與第14條，檢視LGAT課程是否涉及違法心理諮商或治療行為。目前已蒐集相關影片，並鼓勵民眾提供具體資訊，協助行政調查。過去市面上的心靈成長課程，如潛能開發、靜心療法等，通常不屬心理健康範疇，因此是否違反《心理師法》，仍需個案審視判定。

延伸閱讀

（本文出自2025.02.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

人生 心靈課程 情緒 教室 衛生局

延伸閱讀

心理師破解坊間心靈課程黑幕！5警訊避免落入心理操控或金錢陷阱

心靈課程惹議 內政部出手：若違人民團體法最重可解散

八點檔女星遭資深男星劈腿 曝渣男3特徵網瘋猜本尊

心靈課程真的健康嗎？ 諮商心理師林萃芬：人格恐遭嚴重破壞

相關新聞

學童肥胖率居高不下 營養師揭：肥胖原因不只是貪吃

現代兒童肥胖成因複雜，營養師直言不能簡單歸咎於孩子貪吃，除遺傳因素，當代精緻化飲食和運動量不足也是原因。桃市各校力拚甩肉...

四接明環評大會 環團批設防火牆

四接環評大會明天登場，出席發言民眾採抽籤制、上限廿人，多個環團昨在環境部門口痛批開環評惡例，環境部一手啟動環評總體檢，貌...

燦爛時光書店 4月熄燈

燦爛時光這家位於新北中和南勢角的小書店，十年來堅持只借不賣，成為東南亞新住民與移工的心靈櫥窗。創辦人張正說，經過多年倡議...

獎金天差地別！與20億頭獎擦身而過 這7人「一碼之差」成億萬富翁

第16期威力彩今晚開獎，頭獎在連續摃龜33期後，終於出現一位超級幸運兒，獨得20億元頭獎。不過，有7人卻因為「一碼之差」...

首次開出威力彩就是20億 投注站一陣錯愕後嗨翻：現在很忙！

威力彩頭獎幸運得主今晚誕生，位於新北市樹林區中山路一段的「金發野彩券行」傳捷報，開出20.07億元頭獎，不少新北人今晚紛...

大富翁是你嗎？威力彩20億一人獨得！大獎開在這縣市

今（24日）晚開獎威力彩頭獎20.07億，一人獨得！20億元大獎由新北市樹林區中山路一段「金發野彩券行」開出，幸運兒一人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。