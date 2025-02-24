228連假彰化旅宿訂房近5成 業者拚拓展歐美國際觀光客

228連假，彰化的旅宿業訂房率近5成，是全台中段班，不過熱門景點鹿港鎮仍有永樂酒店、澄悅酒店連假訂房率滿房，主要是鹿港老街等景點有人氣，業者也結合當地觀光工廠行銷，業者認為，歐美國際觀光客仍有很大成長空間，值得業界努力。

彰化縣政府城觀處表示，228連假彰化的旅宿訂房率近五成，與歷年同期差不多，縣府在農曆年前舉辦彰化月影燈季展出到3月2日，也吸引不少遊客造訪彰化，民眾也可把握228連假前來賞燈打卡拍美照，近期縣府也與新加坡旅行業接洽踩線團推廣彰化遊程，希望能帶動觀光、旅宿產業。

鹿港永樂酒店副總經理黃家甄表示，永樂酒店228連假的訂房在一個月前就已訂滿，而且一直到3月底的假日都客滿，非假日的住房率約6、7成，應和去年鹿港老街榮獲全台旅遊人次最多觀光景點有關，近期有不少從沒來過鹿港旅遊的遊客也首度造訪鹿港小鎮。

黃家甄說，飯店的質感和網路評價也很重要，像他們結合在地知名美食小吃當做早餐，讓遊客不必排隊就可把在地美食吃免驚，有不少住客都是朋友口碑推薦，或再度回訪的遊客，而他們的國際客住房也有一成，尤其鹿港有古蹟、有老街，對於歐美遊客特別有吸引力，且相較於歐美的消費水平，台灣相對便宜，不像和日本的消費水平已拉近，所以歐美國際客應還有成長空間。

澄悅酒店營運協理王重宜表示，228連假前二天酒店客滿，最後一天訂房約4成，而平常非假日的訂房率也有5、6成，主要是酒店訂價屬中價位，仍可吸引國旅客層，且又與在地觀光工廠如白蘭氏觀光工廠、成美文化園區合作，贈送套裝行程票券及贈品，不僅可以增加旅遊的豐富性，讓遊客覺得CP值更高。

王重宜說，他們也接了不少國際商務客，有的是離岸風電工作人員，商旅客有時可達到住房的六成。