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文湖線驚傳冒火花停駛 北捷揪原因：車底找出20公分鼠屍

文湖線跳電停駛 車底找出20公分老鼠屍體

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷文湖線。本報資料照片
北捷文湖線。本報資料照片

北捷文湖線今天行駛到大直站時，造成短路跳電，伴隨火花，事後經調查發現，車底有20公分老鼠屍體，研判老鼠接觸車底造成，所幸經隨車人員檢視軌道後，正常無異狀。

北捷表示，今日上午8點左右，文湖線松山機場站往大直站間上行軌道因為短路造成短暫跳電，伴隨些許火花，但沒有產生爆炸，行控中心依照SOP派員確認，隨車人員檢視軌道正常無異狀。

北捷調查，經檢視該部列車，發現車底有長約20公分的老鼠屍體，研判是老鼠接觸車體及導電軌造成短路，產生火花及跳電。

北捷提醒，如果遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

台北捷運 大直 老鼠

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