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報復性出國旅遊...228連假全台訂房慘 宜蘭6成訂房率不如去年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
228連假即將到來，全台整體訂房率慘澹不到5成，宜蘭縣旅宿訂房率雖然約有6成，但國人瘋出國，整體訂房狀況仍比不上去年228。圖／業者提供
228連假即將到來，全台整體訂房率慘澹不到5成，宜蘭縣旅宿訂房率雖然約有6成，但國人瘋出國，整體訂房狀況仍比不上去年228。圖／業者提供

228連假即將到來，全台整體訂房率慘澹不到5成，宜蘭縣旅宿訂房率雖然約有6成，但國人瘋出國，整體訂房狀況仍比不上去年228。業者大嘆，疫情後的「報復性出國旅遊」何時能消退？縣府透過舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」鼓勵刺激旅遊消費，多消費多中獎，最大獎是汽車。

宜蘭縣旅館商業同業公會初步估算縣內旅宿業2月28日訂房率約6至7成，3月1日訂房率約5成，理事長王文新表示，雖然比全國5成訂房率好一些，但是比去年減少近2成，不過近年來國人旅遊習慣在入住前一、兩天才訂房，屆時的實際訂房率應該會再提升。

王文新表示，疫情期間大家悶壞了，以致疫情後開放一窩蜂想要出國玩，預估「報復性出國旅遊」會持續到暑假期間。228連假距離今年9天的年假比較近，民眾比較不會想安排旅遊，期待清明節連假，訂房住宿狀況可以好些。

宜蘭縣政府表示，為了振興經濟舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，日前已抽出第一波獎項，第二波抽大獎時間3月12日，只要到縣內合法店家消費500元以上，即可登錄發票參加抽獎，最大獎是汽車，另有機車、手機、電視、無線吸塵器、平板電腦，洗衣機與除濕機等獎項，多消費多登錄，有機會多中獎。

228連假即將到來，全台整體訂房率慘澹不到5成，宜蘭縣旅宿訂房率雖然約有6成，但國人瘋出國，整體訂房狀況仍比不上去年228。圖／業者提供
228連假即將到來，全台整體訂房率慘澹不到5成，宜蘭縣旅宿訂房率雖然約有6成，但國人瘋出國，整體訂房狀況仍比不上去年228。圖／業者提供

出國旅遊 宜蘭 訂房

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