報復性出國旅遊...228連假全台訂房慘 宜蘭6成訂房率不如去年

228連假即將到來，全台整體訂房率慘澹不到5成，宜蘭縣旅宿訂房率雖然約有6成，但國人瘋出國，整體訂房狀況仍比不上去年228。業者大嘆，疫情後的「報復性出國旅遊」何時能消退？縣府透過舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」鼓勵刺激旅遊消費，多消費多中獎，最大獎是汽車。

宜蘭縣旅館商業同業公會初步估算縣內旅宿業2月28日訂房率約6至7成，3月1日訂房率約5成，理事長王文新表示，雖然比全國5成訂房率好一些，但是比去年減少近2成，不過近年來國人旅遊習慣在入住前一、兩天才訂房，屆時的實際訂房率應該會再提升。

王文新表示，疫情期間大家悶壞了，以致疫情後開放一窩蜂想要出國玩，預估「報復性出國旅遊」會持續到暑假期間。228連假距離今年9天的年假比較近，民眾比較不會想安排旅遊，期待清明節連假，訂房住宿狀況可以好些。