四接環評 台電副總盼過關 王醒之：有輾壓通過心理準備

基隆「四接」開發案26日在環評大會闖關，守護外木山行動小組召集人王醒之、台電副總經理鄭慶鴻今午同台交鋒。王預料，官方環委勢必「輾壓通過」，但台灣走向天然氣依賴乃至上癮，必須要踩煞車。鄭說，北北基的供電不能等的，希望四接通過審議。

台電規畫燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠（四接），並選定基隆港嘴外填海造地，興建接卸收天然氣碼頭。四接開發案經環評初審數度卡關，今年1月17日召開第6次初審會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」併陳送環評大會討論。

CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目，今天的來賓是王醒之和鄭慶鴻，共同接受主持人黃光芹訪問，過程中分別就興建必要性、空汙、海洋生態和港市安全，各自提出論述，表達立場，爭取外界支持。

鄭慶鴻在結論時說，協和改建確實有其必要性，計畫推動7年多，各種電廠、供氣替代方案，台電都有提出完整的環評報告。

鄭慶鴻表示，生態上一直希望做到迴避、縮小、減輕、補償，事實上也做到了。有關安全性疑慮，從國際到國內所有的規定，台電也都符合。

鄭慶鴻強調，針對協和計畫的合理性跟必要性，台電總共回答了91次，針對地方發展影響回答了77次，針對再生能源也回答了37次，台電非常願意不斷說明，充分與社會溝通。

鄭慶鴻表示，開發單位有責任完整回答所有問題，所以專6審的意見已通通回復了，王醒之當天提出的105頁資料，台電每一頁都讀了。台電回覆委員的報告共178頁，希望完整的回答後，能夠在環評大會經過完整的審議，而且能夠順利通過，因為基隆、北北基的供電是不能等的，以氣換油是不能等的。

王醒之則對環評大會結果「非常、非常不樂觀」，原因是環評委員共21個人，只要11個人就可以開會。26日官派7席會全部出席。11個委員就可以開會，6個委員基本上就可以決定，所以對這場環評會，已有輾壓通過的心理準備。

王醒之說，環評會過了之後，戰場就會轉移到地方，再回過頭來看基隆市政府，在未來的過程中，能代表基隆人再往前繼續做些什麼。

王醒之認為，台電其實是決策的末端，某種程度就是要服膺上面做了決定，就要完全服務上面的決策。反對陣營為什麼會一直從四接案例出發，不斷的要求經濟部要更負責任，開始推動政策環評？因為碳排總量無限制擴張，經濟部從來沒有負責任的做過一次性的評估。

王醒之提醒民眾，台電、中油各自提出開發案，化整為零在環評會議通過後，接下來台灣產出的綠電，全會被晶片產業搶走，剩下來的「髒電」，大概就是由基礎製造業承擔。一旦使用這些「髒電」製造產品，最後在出口過程中，因為碳關稅課徵，競爭力大幅的下降，倒楣的就會是最基層的製造業。

王醒之表示，反對四接開發案陣營不是只有談四接，而是回過頭來要求執政者必須要有更清晰的眼光。「我相信他們都有」，但是他們沒有負起責任，把這件事情給弄出來。協和四接是相對複雜的公共政策，呼籲所有民眾，不論贊成或是反對，請一起關注，提醒政府對天然氣依賴、上癮這件事情要踩煞車，能源轉型不是只有煤改氣、油改氣而已，而是要真正好好地把再生能源這件事情做好。