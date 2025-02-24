228連假來臨 台南觀光訂房率可望達8成
本周即將迎來3天228連假，交通部觀光署統計至21日，全台整體訂房率似乎不到5成，對此，南市觀旅局表示，228連假期間，台南各地有許多精彩活動，因此目前訂房率相較去年同期成長約1成，後續也樂觀看待，預計整體可望達8成。
近年來因國人外出旅遊訂房習慣改變，許多人會選在連假前幾天才準備訂房，本周五適逢228連假來臨，台南各大旅宿訂房情況還算不錯，其中，主打親子遊樂的和逸飯店台南西門館228連假的前2天幾乎客滿，業者也說，228連假的訂房情況其實還算熱絡。
此外，大員皇冠假日酒店28日至3月1日訂房率大約8成5，連假最後一天目前也有6成訂房率，業者提到，若相較往年同期滿房的情況來說，今年訂房率確實相對沒這麼理想，不過也算是在預期中。
觀旅局則提到，台南2月下旬至4月正是賞花好時節，另外還有新營波光節、海安商圈燈會、自然美景、市集、草莓季等豐富精彩活動，目前旅宿業整體訂房率情況，相較去年同期成長約1成，審慎樂觀看待後市，預計整體會逾8成訂房率。
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