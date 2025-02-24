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櫻花晚開效應 228連假台中和平區飯店訂房率高

中央社／ 台中24日電

228連假將至，今年受到氣候影響山上櫻花晚開，許多民眾想上山一睹櫻花風采，武陵農場、福壽山農場在228連假訂房幾乎全滿，梨山賓館連假訂房率約9成5，比春節還高。

受到氣溫影響，各地櫻花延後綻放。武陵農場櫻花季自8日開跑，本預計2月23日截止，因櫻花花況在2月底至3月上旬達到滿開，相關單位討論後，將管制時間延長至3月2日。福壽山千櫻園預計2月28日至3月10日滿開，預計延長至清明連假關園。

228連假將至，武陵農場、福壽山農場表示，228連假住宿早已客滿，仍有許多民眾打電話詢問，只能請遊客注意官網訂房資訊。而梨山賓館的訂房率也達到9成5，梨山賓館副總林閔政表示，受到櫻花季延遲效應，近日到228連假，飯店客房都趨近額滿，訂房率甚至比春假還要高，3月的住房率提升了1成。

谷關風景區的溫泉飯店訂房率也有近9成，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，近2天冷氣團報到，新社、梨山地區櫻花旺季，谷關多家飯店與民宿電話接不完。他說，每逢228連假因周邊熱門景點擠滿人潮，受外溢效應，谷關地區訂房率成長不少。

櫻花季 訂房 連假

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