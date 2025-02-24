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隱藏版超市掉秤食物！營養師：買對食材就能越吃越瘦

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師推薦十樣超市能買到掉體重最快的食材。 示意圖／本報資料照片
營養師推薦十樣超市能買到掉體重最快的食材。 示意圖／本報資料照片

常聽大家說想減肥要靠自己煮，不過選好食材更重要！營養師敬鈞在Instagram粉絲專頁「營養師團隊Nuture Fit |敬鈞營養師 怡儒營養師」發布影片，分享「全聯就可以買到掉體重最快的食物」，只要買對食材就可以越吃越瘦！

一、小黃瓜

小黃瓜含水量高，熱量低還能促進新陳代謝。

二、鯛魚

鯛魚不但是高蛋白、低脂肪的食材，還比雞胸肉更好消化。

三、牛番茄

番茄富含維生素C，每100公克只有20卡，是非常清爽還能解餓的好食材！

四、菠菜

鼎鼎大名的菠菜不但富含鐵質、葉酸、膳食纖維，用來快炒一盤或煮湯都非常適合。

五、辣椒

辣椒素不僅能促進脂肪燃燒，還能提升代謝，不過要記得選擇「新鮮生辣椒」，而不是辣椒醬和辣椒油。

六、雞蛋

雞蛋是超棒的蛋白質來源，一顆水煮蛋僅75卡，是CP值超高的食材。

七、苦瓜

苦瓜素能幫助穩定血糖、促進脂肪燃燒。

八、蘋果

一顆只有60卡的蘋果不僅攜帶方便，當點心也很適合。

九、蝦

蝦子不僅低脂也是高蛋白食材，100公克只有90卡，完全是健身族必備。

十、鮭魚

大家都知道鮭魚富含好脂肪，不但能夠抗發炎，同時也是補充優質蛋白質的好食材，不過營養師提醒，烹調時避免額外加油！

健康飲食 全聯 減肥

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