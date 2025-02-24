花蓮228住房率僅3成 旅宿業者喊話中央推誘因吸國際客

本周末為228連假，交通部觀光署統計，連假全台訂房平均約4成9，花蓮3天平均下來只有3成住房率，旅宿業者表示，除了振興國旅市場，希望觀光署能推出更多誘因，吸引外國遊客訪台。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，228連假住房率，3天平均約3成，只有第一天將近5成，目前不樂觀，不過很多遊客會在假期快到前訂房，因此還有機會再增加。

花蓮觀光協會理事長陳義豐說，228連假住房率3成至3成5，對於外國觀光客長住long stay，依照去年外籍旅客來台僅700多萬人次，個人認為機會不大，希望觀光署在振興國旅之餘，也能思考如何吸引外國遊客。

縣府觀光處長余明勲針對觀光策略，提出三大具體施政面向，分別為「有機農業」、「有機生活」、「有機觀光」，多利用在地有機農產品、獨特山海景觀吸引旅客，加上觀光住宿業者在服務客人時，創造情感的交流及供需，包含溫度、故事與美好的記憶等，讓遊客願意一來再來、Long Stay、選擇平日來。

余明勲說，雖然太魯閣國家公園短期內無法恢復往昔面貌，但花蓮有瑞穗、玉里溫泉、大農大富森林園區、馬太鞍濕地等，有無數的珍珠寶石等待著全世界的人探索，20日參加香港旅展拉國際觀光客，未來持續加強推廣花蓮觀光，並積極尋求更多直航機會。