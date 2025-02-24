228連假注意國道1號埔鹽系統封閉時間 交管出爐看過來

228連假即將到來，彰化縣警察局在3天連假將加強各重要道路、風景區交通疏導，提醒民眾要注意國道1號埔鹽系統交流道封閉時間，而鹿港鎮天后宮周邊道路也會因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可多利用周邊停車場、調整行車路線。

彰化縣警察局提醒，228連假期間國道1號埔鹽系統交流道將進行封閉管制，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於2月28日及3月1日每日5時至12時封閉南下匝道；3月1日及2日每日12時至21時封閉北上匝道，可利用鄰近交流道上國道，替代道路建議台76線欲轉國道1號南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路、東環路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

台76線欲轉國道高速公路北上，可由台76線員林交流道→台1線(中山路)→中央路→台19線(新平路)→國道1號彰化交流道，亦可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或左轉縣144線(員大排道路)→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

國道1號彰化及員林交流道也常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，用路人可避開易壅塞路段，替代道路建議員林、溪湖地區民眾可改道行駛縣148線(員鹿路)、台1線(中山路)、台19線(彰水路)、縣150線(斗苑路)，選擇由北斗交流道上國道1號。

彰化地區民眾可改道行駛縣138甲線(線東路)，選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線(彰水路)、縣142線(彰鹿路)、縣144線(員大排道路)，改走台61線西濱快速公路。鹿港地區民眾改道行駛縣144線(員大排道路)，選擇改走台61線西濱快速公路。