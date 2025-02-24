勞動節、教師節能放假？內政部：公教與勞工放假數已趨一致

立法院25日開議，國民黨推動修法要還勞工七天假，朝野立委也力倡勞動節、教師節列為國定假日，內政部指出，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日漸趨一致符合立法院2000年的附帶決議，也是歷年會商政府機關及工商團體的共識，且紀念日及節日的增刪，社會各界存在不同意見與期待，未來將持續徵求各方意見，並努力凝聚共識。

內政部表示，目前規定應放假的紀念日及節日合計有9個，除春節假期為3日外，其餘各節日均為1日，合計11日，為全國統一的放假日，合計週休二日後，全年放假日數為115日至116日。

內政部指出，為配合公務人員自2001年1月1日起實施週休二日，立法院於2000年6月30日三讀通過公務員服務法第11條修正條文時附帶決議，要求保留民俗節日，將部分紀念日及節日改為只紀念但不放假，使全年放假之總日數達到115日至116日；因此，內政部配合在2000年12月30日修正紀念日及節日實施辦法，將部分紀念日及節日調整為只紀念不放假，目前已符合立院法附帶決議的規定。

內政部續指，為保障國人放假權益，內政部也在2014年6月11日修正紀念日及節日實施辦法，規定紀念日及節日之放假日逢例假日一律補假。又隨著勞動基準法於2016年修正後，規定勞工實施一例一休，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。

內政部強調，目前全年實質總放假日數為115日至116日，符合立法院2000年附帶決議的規定，也為歷年來會商政府機關及工商團體之共識。鑑於紀念日及節日的增刪、名稱及放假日數等問題涉及範圍廣泛，社會各界對此存在不同意見與期待，未來將持續徵求各方意見，並努力凝聚共識。