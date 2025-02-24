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雞蛋仍供過於求 業界25日赴畜產會研議產銷對策

中央社／ 台北24日電
天冷雞蛋日產量略減，但仍供過於求，3月可能再增產，夏季又遇消費淡季。農業部今天表示，去年進口雛雞已大幅減少，產業界明天到畜產會開會研議降低產能對策，3月執行。聯合報系記者曾吉松／攝影
天冷雞蛋日產量略減，但仍供過於求，3月可能再增產，夏季又遇消費淡季。農業部今天表示，去年進口雛雞已大幅減少，產業界明天到畜產會開會研議降低產能對策，3月執行。聯合報系記者曾吉松／攝影

天冷雞蛋日產量略減，但仍供過於求，3月可能再增產，夏季又遇消費淡季。農業部今天表示，去年進口雛雞已大幅減少，產業界明天到畜產會開會研議降低產能對策，3月執行。

相對於美國缺蛋價漲，並啟動進口補充供應，台灣雞蛋持續供過於求，產地價目前每台斤新台幣22.5元，已觸及官方估計的生產成本每台斤22、23元左右。蛋價走低，也引起行政院關注。

農業部公布最新日產量12.6萬箱（每箱200顆），略減1000箱，蛋農、蛋商決定批發價即日起、產地價26日起各調漲3元，以減緩營運壓力。不過，中華民國養雞協會已經估計，3月起產量會再增加，且7、8月是消費淡季，調降產量勢在必行，否則賣壓將再擴大。

農業部畜牧司接受中央社記者電話訪問時指出，媒體報導雞蛋供過於求農業部擬提高產地價格，有所簡化，可能產生資訊錯誤，農業部的大原則是尊重市場機制，只能協助產業進行產銷調控，研擬對策讓產量降下來，以利價格回升，無法直接干預價格。

畜牧司並表示，產銷調控必須精準，不然會變成產量過少、供不應求，養雞協會正在討論要銷毀種蛋100萬顆，或是改採換羽方式減少產能。

畜牧司補充，因應2023年禽流感衝擊全球導致缺蛋，為了補充源頭生產力，2023年進口雛雞32.4萬隻，2024年則已減至21.3萬隻，但是現在日產量仍偏高，要等養雞協會上中下游鏈討論出產業界願意執行的對策方案，並要在3、4、5月間執行。

明天中央畜產會將召開會議討論產銷對策，中華民國養雞協會表示，會針對產地價、批發價的價差如何訂定，以及源頭如何減少產能等議題討論。

日產 農業部 雞蛋

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